Hermana de Trump dice que el presidente no tiene principios y que no se puede confiar en él

Una hermana del presidente norteamericano Donald Trump lo describió como un mentiroso que “no tiene principios” y aseguró que no se puede confiar en él, en varios diálogos que sostuvo con su sobrina, Mary L. Trump, en 2018 y 2019.

Maryanne Trump Barry, nueve años mayor que el mandatario, criticó la gestión de su hermano en la Casa Blanca en 15 horas de conversaciones con su sobrina, quien la grabó en secreto.

Mary entregó esos audios al diario The Washington Post, que los publicó este sábado en su página web.

Las declaraciones ocurrieron cuando Maryanne se desempeñaba juez federal, y escuchó a Trump decir en Fox News que tal vez la destinaría a la frontera.

En aquella época el presidente centraba todos sus esfuerzos en una cruzada antiemigrante que llegó a separar a los niños de sus padres y recluirlos en centros de detención, una política que ella no compartía.

“Todo lo que quiere hacer es apelar a su base. No tiene principios. Ninguna. Ninguna. Y su base, me refiero a Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente. No hagas esto”, expresó Maryanne.

“Su maldito tuit y mentira, oh, Dios mío. Estoy hablando con demasiada libertad, pero ya sabes. El cambio de historias. La falta de preparación. La mentira. Mierda”, añadió.

La entonces magistrada lamentó “lo que están haciendo con los niños en la frontera”, presumiblemente porque su hermano “no ha leído mis opiniones sobre inmigración”.

“¿Qué ha leído?”, preguntó Mary Trump a su tía.

“No. No lee”, respondió ella.

Barry nunca ha mostrado públicamente algún tipo de desencuentro con su hermano. La única integrante de la familia que lo ha hecho hasta ahora es Mary L. Trump, quien acaba de publicar un libro sobre su tío titulado ‘Too much and never enough: how my family created the world's most dangerous man’ (‘Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo’). Curiosamente, en el texto ella no revela que grabó esas tertulias con su tía.

Según The Washington Post, la discordia entre el presidente y su hermana comenzó en la década de los 80 cuando ella le pidió un favor, lo cual Trump ha aprovechado reiteradas veces para tratar de atribuirse el mérito de su éxito.

En un momento de la conversación con su sobrina, Maryanne sentencia: “Es la falsedad de todo. Es la falsedad y esta crueldad. Donald es cruel”.