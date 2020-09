Carlos Enrique Almirante recuerda con nostalgia "el Parque de H donde jugamos muchos de nuestra generación"

El actor cubano Carlos Enrique Almirante ha recurrido a sus redes sociales para recordar algunos de los momentos que guarda de su niñez, adolescencia y posterior juventud y que tuvieron lugar en un querido espacio de su barrio en La Habana: el Parque ubicado en la calle H, en el Vedado.

El artista, quien reside dese hace algunos años en la ciudad de Miami (Florida), compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece muy sonriente sentado en uno de los bancos de dicho espacio capitalino de ocio social.

Carlos Enrique hizo alusión en el texto que acompañó su imagen a que aquel era el lugar en el que jugaron muchos de su generación y donde muchos encontraron el amor y crecieron. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, de haber madurado y alcanzado cierta edad, eso no hará jamás que deje de sonreír cada vez que visite el Parque de H de su barrio.

"Cuba y sus colores. El Parque de H donde jugamos muchos de nuestra generación. Donde muchos se enamoraron y crecimos, pero no dejamos de sonreír en el Parque de H", comentó el actor en la publicación.

Tras su post y reflexión sobre lo que para él significa el Parque de H, el hijo del fallecido y prestigioso actor cubano Enrique Almirante ha recibido mensajes por parte de sus seguidores, quienes de una manera u otra se han sentido identificados con sus palabras cargadas de nostalgia y recuerdos.

Entre los comentarios que figuran en su publicación, destacan algunos tales como: "Qué bellos recuerdos me trae esa foto", "¡Cuánta razón! Linda foto y linda camisa", "Qué bello", "Me he emocionado con lo que has dicho" o "A veces es necesario echar una mirada atrás y recordar la inocencia de la niñez".

