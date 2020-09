Cubana denuncia que tiene que dormir con su esposo discapacitado debajo de una escalera

Una cubana, cuyo esposo es discapacitado, se encuentra viviendo en el paso de una escalera, ya que le es imposible seguir permaneciendo en el tercer piso del edificio donde viven en la Isla de la Juventud.

La denuncia la hizo pública la cubana a través del usuario de Facebook Adrián Pérez Díaz: "Hace ya dos semanas que estoy viviendo con mi esposo bajo la escalera de mi edificio, por no poder contar con un cambio de vivienda, porque por su salud no puede vivir en alto".

En más de una ocasión esta mujer a escrito a diferentes instancias del gobierno, sin embargo, hasta el momento no recibe respuesta alguna.

"En dos años he recurrido a todos los medios legales y gubernamentales establecidos y no se me han dado respuesta, e incluso se me ha maltratado inhumanamente, porque al plantearle mi problema reiteradas veces al compañero Liván, Presidente de la AMPP de la Isla, me dijo que ese "muerto no era de él", relata la mujer.

También aseguró que su familia es un caso social crítico, ya que ella también es impedida física motora desde hace 5 años tras un accidente y también su hija, que ahora presenta un embarazo de riesgo.

Su esposo quedó impedido hace casi 2 años tras un accidente por la caída del balcón de su apartamento desde un tercer piso, en calle 28 entre 1ra y 3ra, edificio 40, escalera 106, apartamento 6, Sierra Caballos, Isla de la Juventud.

Según cuenta, el accidente del esposo se debió a la "mala acción constructiva acometida por la Empresa Constructora Mantenimiento y Muebles, y por el cual mi esposo estuvo al borde de la muerte y quedó con secuelas físicas, neurológicas y psiquiátricas que según certificación médica le impiden vivir en nuestro apartamento en un tercer piso".

"Desde ese entonces pido un cambio de vivienda ante el Gobierno, el Partido y otras instituciones del Municipio Especial y no he recibido respuesta satisfactoria", dijo.

"En espera de auxilio he estado rodando con mi esposo todo este tiempo, pero ahora no he tenido más remedio que hacer del paso de escalera de nuestro edificio, nuestro refugio. Nuestra familia ruega que con prontitud sea oído y atendido nuestro llamado, porque creemos que como ciudadanos cubanos no debemos estar desamparados ante una situación que podría haberse resuelto", finalizó.

Los problemas de vivienda en la Isla siguen estando a la orden del día. A inicios de mes se denunció la situación de una madre cubana que vive con sus cuatro hijos en una casa inhabitable desde hace más de 10 años y no ha recibido una respuesta del gobierno.

También se hizo público el caso de la cubana Zelianda Pérez, quien duerme desde hace algún tiempo en el pasillo de su edificio por temor a quedar sepultada por un derrumbe de la construcción, ubicada en el municipio Plaza, en La Habana, a pesar que desde hace cinco años la familia está pidiendo a las autoridades que resuelvan el problema de las paredes y una escalera en muy mal estado.