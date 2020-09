Madre cubana vive con sus 4 hijos en una casa inhabitable

Una madre cubana vive con sus cuatro hijos en una casa inhabitable. Esta situación la sufre desde hace más de 10 años y no ha recibido una respuesta del gobierno que solucione su problema de vivienda.

En entrevista ofrecida a Cubanet, Yamila Bermúdez Ramos confiesa que ya perdió las esperanzas en que el estado cubano atienda su caso. “Sinceramente yo no creo que a estas alturas me vayan a ayudar, para mí es muela que me están dando”, expresa en relación a las respuestas dilatorias que recibe de las instituciones.

Bermúdez Ramos reside en calle E número 36, reparto Poey, municipio Arroyo Naranjo y narra que la respuesta en Vivienda es continuamente que debe esperar a que la visiten inspectores que certifiquen que la casa está inhabitable.

Sin embargo, la visita que ha recibido es de una trabajadora social y hasta el momento solo le han pedido los datos personales y nada más.

Yamila Bermúdez tiene un bebé de 4 meses de nacido que padece de una afección cardiovascular, situación, conocida por las autoridades de su municipio, pero tampoco ha sido tomada en cuenta.

Refiriéndose al gobierno indica que saben que su hijo tiene un soplo en el corazón, pero solo le indican que debe esperar. Mientras espera, su casa está con goteras y sus hijos se mojan en los días de lluvia, porque la vivienda se encuentra en pésimo estado constructivo.

“Cada vez que llueve tengo que cambiar las camas de los niños porque las goteras caen encima de ellas. Imagínate, tener que mover todo en este cuartico tan pequeño, es casi imposible”, aseguró a Cubanet.

Yamila se siente desamparada, sin esperanzas, triste. "Me habían dicho que como era madre de más de tres niños menores de 10 años me ayudarían, pero no ha sido así, nunca he recibido ninguna ayuda del gobierno" aseguró en su entrevista.

“Como madre me siento muy mal con toda esta situación. No es fácil ver a tus hijos despertarse en la madrugada, llorando, porque las goteras le caen en la cara, eso me saca de mis cabales, por el dolor y la impotencia de no poder hacer nada”, lamentó.

Este fin de semana la opositora cubana Diasniurka Salcedo Verdecia compartió en sus redes sociales varios vídeos que reflejan la dura situación en que viven familias con niños en Alquízar.

Salcedo Verdecia reside en esa localidad de Artemisa. Uno de los hogares que visitó pertenece a una mujer con tres hijos que no tiene ni siquiera los medicamentos básicos de su pequeño que padece de epilepsia, porque están en falta desde hace tres meses.

La crisis de coronavirus ha agudizado la situación de precariedad y las carencias de todo tipo en Cuba. Uno de los sectores más golpeados es la vivienda, pues un saco de cemento para hacer reparaciones sencillas en una casa puede llegar a costar 14 CUC, casi el equivalente a un salario.