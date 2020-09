Randy Malcom pide un cambio para Cuba: "Es hora de buscar una solución todos juntos"

El cantante cubano Randy Malcom, integrante del popular dúo Gente de Zona, también se pronunció sobre la realidad de Cuba, y pidió un cambio en el país: "Es hora de buscar una solución todos juntos", afirmó.

"Cuándo será el día que la solución llegue a mi isla Cuba. Cuándo será el día que no tengamos que decir soy cubano de Cuba, o soy cubano de Miami o de Italia o de España", dijo el reguetonero en una publicación en sus redes sociales.

Randy contó que tuvo la oportunidad y la bendición de estudiar música, lo cual le ha dado muchísimas oportunidades desde los 16 años.

"Desde mi corta edad empecé a viajar por el mundo con orquestas muy prestigiosas en Cuba y mi vida se tornaba solamente en divertirme, conocer, y mantener a los míos, también vi cómo era admirado por públicos que ni hablaban español y por grandes músicos internacionales que me daban su bendición porque les encantaba mi forma de tocar la percusión pero como siempre digo, la música no tiene idioma", relató.

El músico cubano afirmó que le gustaría que artistas, deportistas, ingenieros, médicos, abogados, maestros y todos en general, pudieran lograr tener una vida justa y digna.

"Nuestra economía interna no funciona, nuestros maestros, ingenieros, abogados y muchos otros profesionales se gradúan de la universidad y después prefieren trabajar en un bar o irse del país buscando una mejor calidad de vida. Al final, siempre dejamos un pedazo de nuestro corazón en la isla, porque la isla es de todos los cubanos", indicó.

"Creo que es hora de buscar una solución TODOS juntos para marcar realmente un cambio, recordemos que pensamos como vivimos", agregó. "Solo pido lo mejor para todos y que nos dejen escoger a nosotros a quién queremos que nos gobierne y si mañana nos equivocamos que la culpa sea nuestra y la asumiremos, pero dennos esa oportunidad porque necesitamos lo mejor para nuestro país desde hace muchos años".

Al finalizar, Randy Malcom dijo que esperaba poder ver un cambio en Cuba con sus propios ojos.

Recientemente el otro integrante del dúo Gente de Zona, Alexander Delgado, reconoció públicamente que antes "estaba equivocado" y que se ha dado cuenta que debe estar del lado del pueblo cubano.

"Me di cuenta de que yo estaba equivocado en una parte, estaba equivocado, porque no era hablar de política. A lo mejor era lo que me estaban pidiendo y el mensaje no me llegó como yo quería", dijo Alexander, quien ha sido no pocas veces cuestionado por no expresarse públicamente sobre temas políticos.