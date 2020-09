Alexander Delgado: Estaba equivocado, yo tengo que estar a favor de ese pueblo

Alexander Delgado, integrante del dúo Gente de Zona, ha vuelto a reconocer públicamente que antes "estaba equivocado" y que se ha dado cuenta que debe estar del lado del pueblo cubano.

En reciente entrevista con el youtuber cubano, Adrián Fernández, el popular cantante fue interrogado directamente por las causas de su "cambio", que se remonta a algunas semanas atrás cuando hizo una transmisión directa en Instagram en la que aclaró que, aunque no suele hablar de política, sí le "interesa que el pueblo de Cuba no pase hambre ni represión".

“La hice [la directa] una porque quise, dos porque lo sentí y tres porque todo este tiempo que yo he estado aquí, en cuarentena, pensando...he sido atacado muchas veces por guardar silencio", respondió Delgado.

"Me di cuenta de que yo estaba equivocado en una parte, estaba equivocado, porque no era hablar de política. A lo mejor era lo que me estaban pidiendo y el mensaje no me llegó como yo quería", añadió.

“Yo simplemente me senté, me analicé yo. Vi paso por paso, y vuelvo y te repito, llegué a una conclusión, brother, yo soy uno de los artistas más importantes de Cuba, y soy un artista que soy famoso por ese pueblo, entonces yo tengo que estar a favor de ese pueblo. Yo tengo que defender los derechos de ese pueblo. Yo quiero ver a ese pueblo que no le falte la comida. Yo quiero que la policía no abuse de ellos. Yo quiero que ese pueblo tengan una atención médica correcta", enumeró el artista.

"No que sea perfecto mi país, pero sí que mejoren 50 cosas que están ahí, que se pueden mejorar. Entonces de eso estoy hablando", y concluyó que a partir de ahora va a tomar cartas en el asunto, sin tener en cuenta lo que le puedan decir y criticar por ese motivo.

El 'despertar' de Alexander Delgado

A inicios de septiembre, a propósito de la retención de la ayuda humanitaria enviada Cuba por cubanos de Miami -recaudación de ayuda a la que contribuyó Gente de Zona- Alexander rompió su silencio en relación con la crisis que viven los cubanos en la isla.

"Yo espero que el gobierno de Cuba tome consciencia y se dé cuenta de que esta donación no es del gobierno de Estados Unidos, sino de los cubanos que estamos aquí, que nos estamos quitando lo nuestro para mandarle a nuestros hermanos y que acaben de entregar la ayuda", dijo entonces en la referida directa de Instagram.

Hace menos de una semana, Alexander volvió a dejar claras sus exigencias al gobierno cubano para ejercer presión en lo relativo a la entrega de ayuda humanitaria. "A ese tema le estamos dando seguimiento", aseguró en entrevista con la presentadora Adamari López, de Un Nuevo Día.

En esa oportunidad, Alexander también le hizo referencia a la "necesidad" que atraviesan los cubanos, la represión policial, y las excesivas multas a que son sometidos, y reiteró que este tiempo de cuarentena le ha servido bastante para pensar y reflexionar y ponerse del lado "de la verdad".

Durante años, el popular reguetonero ha sido criticado en Miami por no ponerse del lado del pueblo y mostrar apoyo al gobierno cubano.

La opositora cubana Rosa María Payá, una de las organizadoras de la recogida de ayuda en Miami, agradeció a Alexander Delgado por ponerse "de parte del pueblo cubano" al exigir al gobierno la entrega de las donaciones.