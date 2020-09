Cierran principal librería de la Isla de la Juventud por peligro de derrumbe

La principal librería de la ciudad de Nueva Gerona cerró sus puertas y suspendió sus servicios porque el edificio está en peligro de derrumbe y si no se repara pronto se le dirá adiós a otra institución cultural del Municipio Especial Isla de la Juventud.

La denuncia la han hecho en las redes sociales varios activistas de ese territorio insular cubano, entre ellos miembros del Partido Autónomo Pinero que confirmaron a CiberCuba el alto grado de deterioro de la edificación, ubicada en el mismo centro de la ciudad, en la intercepción de las calles Martí y 22.

Fachada de la principal librería de Nueva Gerona / Foto: COrtesía del Partido Autónomo Pinero

"Es triste ver cómo se destruye Nueva Gerona y que cada día que pasa se suman otros sitios a la larga lista de asuntos por resolver en este pedazo de tierra que parece estar maldecido por el olvido", dijo un escritor de ese territorio que no quiso revelar su identidad por temor a represalias.

En las afueras de la antigua construcción se han colocado carteles que alertan el peligro de derrumbe y fueron evacuados todos los materiales de este lugar, por tanto en el interior del local solo quedan paredes húmedas y el recuerdo de un sitio donde muchos compraron libros publicados por las editoriales cubanas.

"No sabemos qué va a pasar, porque no es la primera vez que cierran un sitio y los años se encargan de que allí no pueda crecer ni la esperanza de volver a tener lo que había. Si al gobierno de la Isla no le interesa arreglar el sitio volveremos a ver cómo se repite la historia del cine-teatro Victoria o el parque de diversiones", dijo un trabajador del Centro Municipal del Libro (CML) en calidad de anonimato.

CiberCuba intentó contactar con la Dirección de Cultura y con el CML para saber si la medida era temporal y si había algún plan de inversiones para rehabilitar el espacio, pero al momento de redactar esta nota no habíamos recibido respuesta a nuestros mensajes y llamadas telefónicas.

Para muchos escritores y artistas de la Isla de la Juventud es preocupante la situación actual de las instituciones culturales, ya que no es la primera ni la única vez que pasan estas cosas.

En la memoria de muchos están La casa de la americana, una vieja edificación de madera que en las décadas del 80 y el 90 fue sede de importantes encuentros culturales juveniles y que el tiempo no pudo mantener en pie, salvo la chimenea de cemento que se conserva como testigo mudo de lo que fuera en el pasado.

En peligro de derrumbe también están muchos de los edificios de lo que fuera el Presidio Modelo, símbolo de la arquitectura local y Monumento Nacional. Salvo el local donde estuvieron presos Fidel Castro y los moncadistas, el resto de las edificaciones de esa mole de cemento y pintura amarilla se cae a pedazos y pronto llegará el día en que no esté, recuerdan los habitantes de la Isla.

"Las cosas que pasan en la isla solo le duelen a los que vivimos aquí, porque a nadie de afuera y mucho menos del gobierno central le molesta que en vez de multiplicar lo que suceda es que se resten sitios. La Isla no le interesa a ningún jefe", aseguró a este medio Juan Michel López Mora, del opositor Partido Autónomo Pinero, que también denuncia la situación.

La principal librería de Nueva Gerona se encuentra en el corazón del bulevar, una calle que fue embellecida a ras del suelo, pero que produce tristeza si levantas la mirada y te das cuenta que algunos edificios son ruinas pintadas o fachadas tapiadas, solo porque no hay dinero para arreglar lo que había antes.

Con una población de poco más de 86 mil habitantes, el Municipio Especial Isla de la Juventud es el único territorio de este tipo en la distribución político-administrativa de Cuba. Antaño fue importante en la economía nacional con la exportación de cítricos y de mármol gris, pero los años posteriores al derrumbe del bloque socialista y la ineficiencia para dirigir el territorio han hecho que actualmente sea uno de los más atrasados económicamente ubicándose en el puesto número 15 de los salarios promedios del país (767 pesos), solo seguido por Santiago de Cuba, según datos oficiales de la ONEI.

Esa misma institución estatal asegura que en la isla en el 2018 habían en la isla 5 librerías, con lo cual el cierre de este local disminuye el número de espacios dedicados a la venta y promoción de títulos, nacionales y locales, sobre todo en medio de la campaña institucional por lo 190 años de fundada la ciudad de Nueva Gerona, acontecida el 17 de diciembre de 1830.