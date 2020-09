"Pa' vengarte": El Taiger saca su faceta más sentimental en su nuevo videoclip

El reguetonero cubano José Manuel Carvajal, mejor conocidos por todos como El Taiger, se encuentra atravesando uno de los peores momentos de su vida tras tener que afrontar el reciente fallecimiento de su madre Magda Zaldívar, con tan solo 53 años de edad.

Sin embargo, pese a este duro capítulo en su vida que compartió con todos sus seguidores de las redes sociales, la carrera artística del cantante de música urbana ha seguido su curso y en el día de ayer presentó el videoclip de su nuevo sencillo llamado Pa' vengarte.

La canción, la cual presenta una faceta de El Taiger mucho más romántica inclinada a la balada musical y un trabajo vocal en el que se aprecia su afinación, fue lanzada junto a un videoclip que ha sido protagonizado por el intérprete y una joven modelo que tiene dividido su corazón y sus sentimientos entre reguetonero y otro joven con el que siempre acaba discutiendo.

Este triángulo amoroso se desarrolla en un ambiente caracterizado por las luces tenues de la calle de noche, sombras nocturnas y colores oscuros en los que prevalecen el blanco y negro y que acompañan a la perfección la cadencia melódica que presenta la canción de El Taiger.

Pa' vengarte, por su parte, es una de las trece canciones que componen Resiliencia, el último álbum de estudio del cantante urbano que fue lanzado en todas las plataformas digitales el pasado 6 de septiembre.

Papelacera, Vida nueva, El Tóxico, La cubana, Por mala, You know what Im saying o Extrañar, son otros de los sencillos que se pueden escuchar dentro del disco de El Taiger y de los que ya hemos podido disfrutar gracias a las promociones que ha estado realizando el reguetonero en sus redes sociales.

