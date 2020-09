A bailar con "Qué fuerte", lo nuevo de El Taiger junto a El Kimiko y Yordy y mucho más

¡El cantante cubano de música urbana José Manuel Carvajal, popularmente conocido por todos como El Taiger, está de estreno! El joven sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento a través de su canal oficial de YouTube del videoclip de su nuevo tema Qué fuerte.

En esta ocasión, el intérprete no llega presentado su nueva propuesta musical solo, sino de la mano de otros reguetoneros cubanos con los que colabora en el sencillo: El Dany MG, The Yabo, El Kimiko y Yordy.

Bajo la producción de Dj Conds, los cinco reguetoneros participan además en el material audiovisual de la canción, el cual se desarrolla dentro de un estudio decorado con un auto de lujo y que cuenta con la figura de una modelo que baila y se contonea con sexys atuendos entre los cantantes urbanos.

"Out now en mi canal de YouTube", así anunció El Taiger el lanzamiento de Qué fuerte a través de la publicación de un fragmento del clip que hizo en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, los fanáticos de El Taiger han reaccionado de forma positiva al nuevo sencillo y le han mostrado al reguetonero su apoyo a través de sus propias redes sociales.

"Otro palo más para la calle", "Qué bueno te quedó eso hermano", "El Taiger el número uno", "Que se recojan los demás, que llegó la bestia", "Qué rico", "Buen tema" o "Tremenda bala", son algunos de los comentarios que se pueden leer en YouTube, sin dejar de mencionar los más de 22 mil visualizaciones que ha acumulado el videoclip en 18 horas de publicado.

Además de Qué fuerte, El Taiger ha estado presentado además otros proyectos musicales en las últimas semanas, como fue su nuevo álbum de estudio llamado Resiliencia que ya se encuentra disponible para su disfrute en todas las plataformas digitales.

El disco está compuesto por varios temas presentados anteriormente por el reguetonero, entre los que destacan El tóxico, Fingiendo o You know what Im saying, entre otros.

