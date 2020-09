Joe Biden dice que Trump se parece más a Castro que a Churchill

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el martes que Donald Trump se parece más al dictador cubano Fidel Castro que al exmandatario británico William Churchill.

En una entrevista exclusiva con el canal Telemundo durante su visita a Florida, un estado clave para los resultados de los comicios de noviembre, Biden anunció importantes medidas si es elegido en los comicios de noviembre próximo.

“Voy a trabajar muy duro por cada voto aquí, y en todo el país hemos estado al frente en el voto hispano, latino, en todo el país”, dijo.

“Toda mi vida he defendido valores fundamentales del país: decencia, honestidad, justicia, para darle a la gente oportunidades para trabajar en los procesos, para poder ascender. Este presidente no ha hecho esto, este presidente abraza a dictadores, se parece más a Castro que a Churchill”, añadió.

En su intervención, Biden prometió congelar las deportaciones en sus primeros 100 días como presidente.

“La única gente que va a ser deportada es la gente que haya cometido delitos graves”, subrayó.

Acerca de la pandemia de coronavirus, el líder demócrata recalcó que no se puede reabrir el país mientras no se haya superado la enfermedad.

“Esto es lo que este presidente no entiende, no se puede reabrir el país si no puede reducir el peligro del COVID, mientras no se haya superado la pandemia. Lo que él ha hecho es absolutamente criminal, si hubiera actuado un mes más temprano, 37 mil personas más estarían con vida”, detalló.

Esta es la primera visita de campaña del año de Biden al Estado del Sol, donde él y Trump están empatados en las preferencias de los posibles votantes, según mostró una encuesta realizada la semana pasada por la cadena de noticias NBC y el Marist College, una universidad privada de Nueva York.

El resultado del sondeo no es favorable para el candidato opositor, dado que en 2016 Hillary Clinton perdió las elecciones en Florida, aun cuando tenía dos tercios de los votos hispanos a su favor.

El exsegundo de Obama quiere conquistar el voto de la comunidad latina, a quien ha prometido también legalizar a todos los dreamers.

Por otra parte, otro de sus principales objetivos ahora mismo es echar por tierra la imagen de socialista que muchas campañas de desinformación han tratado de darle.

A finales de agosto, durante la jornada inaugural de Convención Nacional Republicana (RNC, por sus siglas en inglés), el exiliado cubano Máximo Álvarez pronunció un discurso en el que defendió el “sueño americano” y alertó de los peligros del “socialismo” que según él representa el candidato demócrata a la Casa Blanca.

“Sé todo sobre el pasado. Nunca olvidaré el mío. Mi familia huyó del totalitarismo y el comunismo más de una vez, primero mi papá de España y luego de Cuba. Pero mi familia ha dejado de huir”, recordó.

“Trump sabe que la historia estadounidense fue escrita por personas como usted y yo, que aman a nuestro país y corren riesgos para construir un futuro para nuestras familias y vecinos. (...) Tengan en cuenta que el otro candidato a presidente está más preocupado por el poder”, afirmó.

En 2016 Trump ganó en Florida por 1,2 puntos porcentuales de ventaja sobre Clinton. Actualmente su avance entre los electores hispanos del estado ha sido respaldado sobre todo por un sector de cubanoamericanos de tendencia más conservadora.