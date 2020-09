Once familias en peligro tras un derrumbe en La Habana

Al menos once familias cubanas quedaron en la calle luego de que desplomara un edificio de la calle Amistad 458 entre Reina y Dragones, en los límites de los municipios Centro Habana y La Habana Vieja.

El viernes colapsó el techo de uno de los pasillos de acceso al inmueble y, según la activista Yunet Cairo, residente del lugar, hasta el momento las autoridades no se han presentado para determinar la magnitud de los daños o dar solución a las personas afectadas.

La activista relató a Martí Noticias que el viernes “se empezaron a caer los pedazos del techo” en el pasillo del primer piso. Los vecinos del lugar salieron corriendo del inmueble y llamaron a la policía, explicó Cairo.

Según refirió, los oficiales acudieron al lugar, pero no hicieron nada. “Miraron lo que estaba pasando, viraron la espalda y se volvieron a ir”, describió. Asimismo, se comunicaron con los bomberos, pero estos respondieron “que si no había nadie atrapado no podían hacer nada”.

“Todo el mundo está esperando a que venga alguien a resolvernos el problema. Todo el mundo está en la calle”, dijo la activista, quien aseguró que también habían telefoneado al gobierno municipal y el funcionario de guardia que les respondió tampoco se personó en el lugar del derrumbe.

Cairo detalló que, en el techo del pasillo, quedaron “pedazos suspendidos” que pudieran sucumbir en cualquier momento y explicó que, cuando sale de su apartamento, debe atravesar ese pasillo para llegar a la escalera. “Es un peligro total”, subrayó.

Este lunes los vecinos del inmueble permanecían a la espera del delegado de la circunscripción, el jefe de sector de la policía y el arquitecto del gobierno, quienes tienen que dictaminar los siguientes pasos a seguir para los residentes del edificio.

El pasado 17 de septiembre, una cubana falleció bajo los escombros de su vivienda por un derrumbe en un edificio multifamiliar en el municipio Habana Vieja. La fallecida fue identificada como Rosa Martía Sortis Cuella de 69 años. Los integrantes del Comando 1 del Cuerpo de Rescate Y Salvamento y la Cruz Roja laboraron por más de seis horas para rescatar a la señora que permanecía atrapada entre los restos de la construcción.

Ubicada en la calle Cuba entre Luz y Acosta, la edificación estaba en muy malas condiciones constructivas y las lluvias de los días recientes terminaron de dañarla al punto de hacerla colapsar.

Además, resultaron heridos 2 adultos cuyas lesiones no representaron peligro para la vida, aunque se mantuvieron hospitalizados. También se trasladaron a urgencias a un menor y su madre, que fueron dados de alta médica el mismo día.

En varias zonas de La Habana cada día se expande el temor a morir sepultados bajo los escombros. A comienzos de año, tres niñas fallecieron tras el derrumbe de un balcón en las calles Revillagigedo y Vives, en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja.