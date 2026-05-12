Hospital Lebredo: un sitio destruido en Cuba sin necesidad de bombas

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Las ruinas del antiguo hospital Joaquín García Lebredo, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, son hoy un vertedero a cielo abierto rodeado de herbazales, escombros y consignas revolucionarias. Lo que fue considerado el mejor hospital materno de Cuba se destruyó sin bombas ni conflicto armado: bastaron el abandono del Estado y décadas de desidia, como recordó el creador digital Aldo Ruiz en sus redes sociales.

El edificio fue inaugurado en 1936 como sanatorio para tuberculosos, por iniciativa de la Liga Cubana Anti-Tuberculosis y diseñado por el arquitecto Luis Echevarría. Tenía capacidad para 400 enfermos y contaba con sala de operaciones, rayos X, fluoroscopia, farmacia, laboratorio clínico y una morgue para doce cadáveres, entre otras instalaciones. Su nivel sorprendió a delegaciones de médicos extranjeros que lo visitaron, y fue reseñado en la revista Arquitectura en noviembre de 1937.

Tras la revolución de 1959, el régimen añadió dos plantas adicionales a la estructura original de tres pisos y lo convirtió en hospital gineco-obstétrico. El propio Fidel Castro llegó a calificarlo como «el mejor hospital materno de Cuba», según recuerdan los vecinos del municipio.

El declive se aceleró con el Período Especial. El médico y activista Agustín Figueroa, quien trabajó allí durante esa etapa, documentó que entre 1991 y 1996 el hospital ya presentaba una «destrucción casi total». La fuga de médicos, los robos sistemáticos de materiales y la desidia de las autoridades precipitaron su caída, de acuerdo con un reportaje de 14ymedio.

En el año 2000, el Ministerio de Salud Pública abandonó definitivamente las instalaciones. Todos los equipos y maquinarias fueron trasladados al cercano Hospital Julio Trigo López. Desde entonces, puertas, tuberías y cualquier material rescatable fueron sustraídos por ladrones o por los propios vecinos.

«El Gobierno vino hace unos años con una grúa y por más que le dieron para tumbarla, seguía sin ceder. Al final se rindieron», cuenta Tomás, vecino de 67 años, a 14ymedio. La intención, según su hijo Julián, de 42 años, era clara: «La idea era demoler el hospital y construir una villa de descanso para los militares».

Hoy el perímetro del edificio está lleno de escombros y basura. «Es el vertedero de La Habana», lo define Tomás, quien advierte que el Lebredo «sigue siendo una zona de derrumbe». En sus paredes, alguien pintó con grandes letras: «No hay agresión que Cuba no aguante», una consigna que los propios vecinos describen como una ironía.

El caso del Lebredo no es un fenómeno aislado en Cuba: otras instalaciones históricas han corrido la misma suerte, desde el Hogar de Ancianos Lidia Doce hasta joyas arquitectónicas de La Habana Vieja y otras estructuras históricas abandonadas. En La Habana se producen aproximadamente 1,000 derrumbes anuales y el déficit habitacional en Cuba supera las 805,000 viviendas, con estimaciones independientes que lo elevan a 929,000 para este año.

«Pensar que Fidel Castro llegó a decir que este era el mejor hospital materno de Cuba», remata Tomás, frente a lo que Figueroa describió como un lugar «salido de una película de terror».