Detienen a mujeres cubanas cuando protestaban por familiares encarcelados

Un total de cinco mujeres de Placetas, en Villa Clara, fueron detenidas el miércoles cuando protestaban en la calle de manera pacífica para exigir la liberación de sus familiares, que se encuentran en prisión por motivos políticos.

Un video publicado en el muro de Facebook de la usuaria identificada como Jany Pà LA Calle, mostró los últimos instantes del arresto, cuando una patrulla de la policía y otro vehículo se marchaban con las apresadas, quienes integran la Academia Julio Machado.

“Un arresto masivo en la ciudad de Placetas contra activistas y familiares de los prisioneros políticos Mitzael Diaz Paseiro Y Didier Eduardo Almagro Toledo, mientras con gritos de libertad en plena calle exigían su inmediata liberación”, comentó la internauta.

En el material se ve a dos oficiales y a otros dos agentes vestidos de civil, mientras se escuchan los gritos de mujeres del lugar.

“¡Esbirros, abusadores, abajo la dictadura!”, son varias de las expresiones que se oyen.

“¡A mí me tienes que traer una citación si tú me quieres llevar, si me quieres llevar me tienes que traer una citación. Porque eso es lo que saben hacer ustedes, matar al pueblo de hambre para después entonces venir a reclamar. Asesinos, eso es lo que saben hacer. Abajo la dictadura!, gritó otra.

El suceso ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde y liberadas casi a las 8:00 de la noche.

En un video enviado por WhatsApp a CiberCuba antes de la detención, las cinco mujeres declararon que su intención era realizar un homenaje público a los presos políticos, a través de una marcha pacífica en las calles, vestidas con pulóveres y blusas blancas con los carteles escritos de ‘Libertad para los presos políticos’ y ‘Abajo la dictadura’.

En nombre del grupo la opositora Arianna López Roque, esposa del prisionero de conciencia Mitzael Díaz Paseiro, explicó que desde muy temprano las integrantes de la academia Julio Machado decidieron vestirse con la ropa al revés, “como parte de un desafío cívico” que han realizado en la semana.

“Así hemos caminado por la vía pública, como parte de la semana de homenaje a los prisioneros políticos Miguel Eduardo Toledo y Mitzael Díaz Paseiro, y continuaremos hasta el final de este 30 de septiembre, vestidas así y caminando por la vía pública”, anunció.

“La represiva anda rabiosa, pero bueno, nosotras seguiremos con este desafío cívico por el día de hoy”, añadió.

Horas después López Roque reveló a la agencia CubaNet que todas fueron empujadas por los agentes policiales y que “a todas nos subieron en un mismo auto de patrulla”.

“Después de que nos dieron golpes en la cabeza, en las costillas y por donde les dio la gana a los represores, ya estando dentro de la unidad de policía de Placetas nos pusieron por largo tiempo al sol, y luego nos introdujeron en un cuarto frío, para torturarnos constantemente”, describió López Roque.

Además de ella fueron detenidas Maidelín Toledo Mayea, Yenifer Guevara Rosell, Donaida Pérez Paseiro y Yenifer Casteñeda Miranda. Esta última sufrió una fractura del brazo izquierdo debido a la golpiza recibida.

No obstante, las activistas aseguran que seguirán reclamando la libertad de sus compañeros.

“A pesar de las torturas, persecuciones, los arrestos y toda la represión, la resistencia de Placetas y los familiares de Nacho y Mitzael seguiremos exigiendo su liberación porque son inocentes, así como lo son todos los opositores que están ahora en las mazmorras de la dictadura”, afirmó López Roque.

Durante esta semana las integrantes de la Academia Julio Machado han colocado pegatinas en sitios públicos con fotos de los disidentes presos.

Según reportó el usuario de Facebook denominado Directorio, imágenes de Toledo y Díaz Paseiro fueron vistas el miércoles por la mañana en varios lugares de la ciudad.