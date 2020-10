Sorprenden a familia cubana con una nueva casa comprada gracias a ayuda del exilio

Un matrimonio cubano que vive en condiciones infrahumanas con su hijo pequeño enfermo del corazón, recibió este jueves una casa comprada gracias a donaciones que enviaron miembros del exilio.

La opositora Diasniurka Salcedo Verdecia sorprendió a la familia al llevarlos a su nueva vivienda, completamente amueblada, dotada de equipos electrodomésticos nuevos y recién pintada, ubicada en el municipio Alquízar, en Artemisa.

“En la tarde de hoy les tengo una buena noticia. Ustedes saben que con ayuda de los hermanos del exilio y de muchas personas he estado trabajando con caso del niño que va a ser operado del corazón”, anunció en un video publicado en su muro de Facebook.

“La semana pasada, el sábado, no llegamos a cinco días aún, comenzamos una campaña de ayuda para comprarle una vivienda a este bebé. Y hoy afortunadamente les puedo dar la grata noticia de que ya tenemos la vivienda para ese niño, totalmente amueblada, solamente esperando que ellos lleguen”, añadió.

“Es una casa pequeña, pero todos sabían que ellos vivían en condiciones infrahumanas”, recordó la activista antes de dar un recorrido por el inmueble.

La casa cuenta con un closet, ventanas, el techo nuevo, una cama y equipos como ventilador, refrigerador y lavadora. Tiene un cuarto de desahogo y un patio que ofrece posibilidades de ampliación.

Según reveló Salcedo al llegar la familia, la edificación se adquirió con la “ayuda de los hermanos del exilio, y del grupo de ayuda 2020 y de Roberto San Martin.

Entre todos lograron reunir 2400 dólares para comprar la casa con los enseres dentro.

“Yo no me lo esperaba, de corazón, me cogió de sorpresa. Me siento feliz y contento, y orgulloso de ustedes”, dijo emocionado Santiago, el padre del niño.

“Pienso que todo bien, esto no me lo estaba…, estoy gago porque estoy nervioso. Doy gracias a todos ustedes, a todos los que me están apoyando como ustedes, les deseo millones de besos y de abrazos y que todo marche bien”, agregó.

La semana pasada la opositora denunció la situación por la que atravesaba esta familia, que vivía en pésimas condiciones con su hijo de apenas un año de edad y con serios problemas del corazón.

Según relató entonces, el pequeño y sus padres “viven en condiciones infrahumanas, tanto así que recolectan materia prima del basurero para darle de comer".

“Yo pido por favor que ayudemos a mejorar la vida de esta familia, pues por más que hacen no les alcanza. Pido que colaboremos, entre todos podemos. He ayudado, pero debemos unir fuerzas, es una situación crítica”, precisó.