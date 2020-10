Gobernador de Florida Ron DeSantis extiende el plazo para el registro de votantes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, extendió el plazo para el registro de votantes en el estado hasta las 7 p.m. del martes.

"Estamos explorando todas las opciones para asegurarnos de que todos los solicitantes de registro elegibles tengan la capacidad de registrarse para votar y trabajaremos con nuestros socios estatales y federales de aplicación de la ley para garantizar que esto no sea un acto deliberado contra el proceso de votación", dijo en una conferencia de prensa la secretaria de Estado, Laurel Lee.

El martes en la mañana el sistema estatal colapsó antes de la fecha límite para la inscripción, debido al "volumen y tráfico sin precedentes" en el sitio web, indicó Lee.

Los votantes demócratas han insistido en que se extienda el plazo, previendo que esto pueda repercutir en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Terrie Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida, dijo en un comunicado: "Este es solo el último intento de los líderes republicanos en Florida para limitar la democracia. El sitio web de Registro de Votantes de Florida que no funciona el último día para registrarse para votar en Florida es una flagrante supresión de votantes. Arregle el sitio web, detenga la supresión y deje que la democracia funcione".

"No planificar un aumento repentino del registro de votantes es supresión de votantes. No garantizar que todos los que quieran registrarse puedan hacerlo es supresión de votantes. No extender el plazo es supresión de votantes. @GovRonDeSantis y @FLSecofState, debes extender el plazo", sostuvo Nikki Fried , Comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida y el Demócrata de mayor rango del estado.

La registración para votar puede realizarse en línea, por correo postal o en persona, este lunes 5 de octubre para los residentes en Florida.

Hasta el momento en el estado del Sol el republicano Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se encuentran en empatados en el voto, según una encuesta realizada por la cadena de noticias NBC y el Marist College.

En la Florida Biden está por delante entre un 51% y un 46% en general, pero Trump lideró por 18 puntos entre los cubanoamericanos y 17 puntos por detrás entre los hispanos no cubanos.