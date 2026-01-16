Florida avanza en propuesta para permitir compra de armas desde los 18 años

Vídeos relacionados:
La Cámara de Representantes de Florida aprobó este miércoles un proyecto de ley que reduce de 21 a 18 años la edad mínima para la compra o transferencia de armas de fuego, una decisión que reabre un debate sensible en el estado.
Con 74 votos a favor y 37 en contra, los legisladores respaldaron la medida HB 133, que permitiría a jóvenes de 18 años adquirir armas de fuego, siempre que la compra se realice a través de un importador, fabricante o distribuidor autorizado, según informó Telemundo 51.
Actualmente, la legislación de Florida fija en 21 años la edad mínima para este tipo de transacciones, una restricción implementada tras el tiroteo masivo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland.
Pendiente del Senado y del gobernador
Aunque la Cámara Baja dio luz verde al proyecto, la iniciativa aún debe ser aprobada por el Senado estatal y posteriormente firmada por el gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley.
De completarse el proceso legislativo, la normativa entraría en vigor el 1 de julio de 2026.
Un debate que vuelve al centro de la política estatal
La propuesta ha generado posiciones encontradas. Sus defensores argumentan que los ciudadanos de 18 años ya son considerados adultos para otros derechos y responsabilidades legales, mientras que sus detractores alertan sobre los riesgos de seguridad pública y el impacto en la violencia armada.
El debate ahora se traslada al Senado de Florida, donde el futuro de la medida sigue siendo incierto.
