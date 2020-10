Trump a su llegada a la Casa Blanca: "Ya no tenemos que tener miedo"

"Ya no tenemos que tener miedo", dijo el presidente Donald Trump a los estadounidenses la noche de este lunes, tras su llegada a la Casa Blanca, luego de ser dado de alta del hospital militar Walter Reed.

Poco después de bajarse del helicóptero que lo transportó desde el centro médico en Bethesda, Maryland, hasta Washington D.C., el mandatario se quitó la mascarilla y saludó desde un balcón antes de entrar a la mansión presidencial, como se aprecia en los reportes emitidos por las cadenas de televisión en Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, lanzó varios mensajes a la nación a través de su cuenta de Twitter.

"Se ve en el entusiasmo por el Presidente fuera del Hospital Walter Reed. Lo ves en las registraciones para votar, desde Florida a Pensilvania y Virginia Occidental, donde los republicanos están superando a los demócratas por 2 a 1. Si el Presidente vuelve a la campaña electoral, será un héroe invencible, que no solo sobrevivió a cada truco sucio que le lanzaron los demócratas, sino también al virus chino. Le mostrará a Estados Unidos que ya no tenemos que tener miedo", dijo en un hilo de tuits.

El segundo mensaje cierra diciendo: ¡Ganará de todos modos!

Minutos más tarde, Trump publicó un video en el que nuevamente pidió a los estadounidenses no temerle al coronavirus. "No dejes que te domine, no le tengas miedo, vamos a vencerlo. Tenemos el mejor equipo médico, las mejores medicinas", aseguró el mandatario. Además, afirmó que "las vacunas vendrán momentáneamente".

El presidente abandonó en la tarde del lunes el Centro Médico Nacional Militar Walter Reed, donde se encontraba hospitalizado desde el viernes pasado, tras ser diagnosticado con COVID-19, junto a la Primera Dama Melania.

Su salida del recinto hospitalario no estuvo exento de críticas y dudas en la opinión pública e incluso en el sector médico, como también su mensaje desafiante al coronavirus quitándose la mascarilla.

"Me alegra que el presidente esté mejorando, pero quisiera que comunicara el mensaje correcto al país... Las máscaras salvan vidas y evitan la propagación de la enfermedad, y no se puede decir que no debe temerse al virus. Es muy preocupante", dijo el candidato demócrata Joe Biden, que se encontraba en un foro público en Miami.

Trump permaneció 72 horas en el hospital, donde su equipo médico le administró el esteroide dexametasona, que se emplea habitualmente en pacientes con síntomas más graves de la enfermedad, señala un despacho de la agencia de noticias Reuters. El periodo normal de cuarentena para cualquier persona que haya dado positivo al nuevo coronavirus es de 14 días.

Según su médico, el doctor Sean P. Conley, el mandatario ha cumplido o excedido todos los criterios estándar del hospital para ser dado de alta y, aunque todavía no está fuera de peligro, puede irse a casa.

"En las últimas 24 horas (...) cumplió o superó todos los criterios estándar de alta hospitalaria", dijo Conley en rueda de prensa, en la que sostuvo que el mandatario no ha tenido fiebre por más de 72 horas y que sus niveles de oxígeno son normales.

"Aunque es posible que aún no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial 24/7", aseguró Conley.

Antes de dejar la instalación de salud, el propio mandatario tuiteó: "Me siento realmente bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años".

En otro mensaje en su cuenta de Twitter aseguró que pronto retomaría su campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del 3 de noviembre, que quedó suspendida el pasado viernes luego del anuncio de que se había contagiado con COVID-19, enfermedad que ha infectado a 7,4 millones de estadounidenses y ha causado la muerte a unos 209.000.

"¡Volveremos pronto a la campaña! Las noticias falsas solo muestran las encuestas falsas", escribió en la red social.

Protegido con una mascarilla, Trump salió del hospital caminando, sin ayuda, hasta una limusina que lo llevó al helicóptero presidencial Marine One para abordar un corto vuelo rumbo a la Casa Blanca. Antes de partir, el presidente recibió una dosis de remdesivir y se espera que el martes reciba la última.

En horas de la tarde de este lunes había anunciado que abandonaría la instalación médica, en un mensaje que generó polémica luego de que recomendara a los estadounidenses perder el "miedo" a la pandemia.

El domingo, en medio de especulaciones por su estado de salud, Trump dejó su habitación y dio un paseo en auto por las afueras del centro médico, para saludar a sus simpatizantes congregados allí. Vestido con una chaqueta de traje, camisa pero sin corbata y con una mascarilla, Trump realizaba su primera aparición pública desde el viernes, detalló el reporte de Reuters.