Actriz Jane Fonda dice que el coronavirus es un “regalo de Dios para la izquierda” y favorecerá a Biden

La actriz estadounidense Jane Fonda, uno de los íconos femeninos del cine en la década de los 70, expresó que el coronavirus era un “regalo de Diospara la izquierda en EE.UU.” y, por tanto, podría ayudar al candidato demócrata Joe Biden a imponerse ante el presidente Donald Trump en los comicios del 3 de noviembre.

Para Fonda, alineada a las ideas de izquierda, la pandemia permitió a los estadounidenses apreciar que el presidente Trump no está ayudando realmente a la clase trabajadora en medio de la crisis.

“Creo que COVID es un regalo de Dios para la izquierda”, comentó Fonda, quien ha estado instando a los estadounidenses a votar por el nominado demócrata Joe Biden y asegura que las próximas elecciones son una encrucijada para la nación.

“Eso es algo terrible de decir. Creo que fue algo muy difícil de afrontar, pero ha arrancado la tirita de quién es [Trump] y qué representa y qué se está haciendo con la gente promedio y gente trabajadora en este país”, agregó, de acuerdo con FOX News.

“Somos personas que pueden ayudar a determinar qué camino tomará la humanidad. Qué gran regalo, qué tremenda oportunidad, tenemos mucha suerte, solo tenemos que usarlo con cada gramo de inteligencia y coraje y con los medios que tenemos”, dijo la artista en un video publicado en línea.

Sobre la postura de Trump respecto a la pandemia, dijo: “Podemos verlo ahora, las personas que no podían verlo antes, ya sabes, lo ven ahora y tenemos la oportunidad de aprovechar esa ira”.

La figura de Fonda ha estado en la polémica durante años debido a sus inclinaciones políticas de extrema izquierda. La actriz viajó a Vietnam en 1972 y allí se tomó una foto con un cañón antiaéreo utilizado para derribar a pilotos estadounidenses. Fonda hace tiempo que se disculpó por el incidente, pero los veteranos de ese conflicto todavía se refieren a ella como "Hanoi Jane" al recordar el incidente.

El nuevo coronavirus ha causado la muerte de más de 200 000 estadounidenses y más de un millón de personas en todo el mundo. También ha golpeado la economía estadounidense y aplastado a muchas pequeñas empresas en todo el país.

Donald Trump y su esposa, Melania Trump, dieron positivos a la enfermedad el viernes pasado. Días después, el mandatario emitió un controversial mensaje tras anunciar que abandonaría el hospital militar adonde lo habían enviado.

“Voy a dejar el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. (2230 GMT). Me siento realmente bien. No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años”, escribió en Twitter.

“Es más que irresponsable que el Presidente de EE.UU. utilice su única experiencia con COVID-19 y la extrapole a millones de personas que están sufriendo. Más de 200 000 estadounidenses ya han muerto. Muchos más están en peligro y tienen todas las razones para tomar precauciones”, le contestó un médico en la misma red social.

El más reciente parte médico de la Casa Blanca asegura que “el examen físico y los signos vitales” del presidente “permanecen estables y en un rango normal”. Trump ha declarado sus intenciones de participar en su segundo debate con el demócrata Joe Biden previsto para el 15 de octubre en Miami.