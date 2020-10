Actor cubano multado por ensayar con el nasobuco abajo: "Cosas así me quitan las ganas de todo"

Un joven actor cubano fue multado en la Isla por ensayar una obra de teatro con el nasobuco mal puesto.

"Acaban de multarme en mi centro de trabajo por estar con el nasobuco abajo. Estaba sobre el escenario con otra actriz (con nasobuco) ensayando una puesta. Soy actor, hago teatro", denunció el joven Jonathan Montelongo en la red social Twitter.

"¿Cómo ensayo con un nasobuco limitándome así? ¿Hasta cuándo las injusticias y extremismos?", dijo.

La multa impuesta al atcor cubano fue de 100 pesos en Moneda Nacional, aunque muchos por situacioens similares han sido multados en Cuba por 2000 y hasta 3000 pesos.

"El problema no es el dinero, son 100 míseros pesos que no me van a cambiar la vida. El tema es el extremismo y la injusticia con todo esto", sostuvo el actor. "Cosas así me quitan las ganas de todo asere", agregó indignado.

También explicó que para realizar un reclamo ante las autoridades debe pagarla primero y luego con el comprobante de pago hacer la apelación.

"Apelación que seguro se pasan por el culo, ya la multa estará paga y les da igual si voy a las mil oficinas a apelar. Al final es trabajo por gusto", aseguró.

Recientemente también fue multada por la policía con 2000 pesos la actriz Mariela Brito, por estar sentada en un parque de La Habana, a pesar de que llevaba nasobuco.

Por su parte, el actor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera propuso en redes sociales que se les impusiera 3 mil pesos de multa a los funcionarios que dijeran “disparates” que humillaran a los cubanos.

“El próximo funcionario que salga en la Mesa Redonda soltando un disparate de esos que humillan y laceran la dignidad de las cubanas y cubanos, debería recibir, como mínimo, tres mil pesos de multa”, sostuvo.