Actor cubano propone 3 mil pesos de multa para los funcionarios que digan disparates humillantes

El actor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera propuso este lunes en redes sociales que se les impusiera 3 mil pesos de multa a los funcionarios que dijeran “disparates” que humillaran a los cubanos.

“Cuando solo criticamos las estupideces que dicen los gobernantes de otras naciones, pero guardamos silencio ante cualquier barbaridad que diga uno de nuestros funcionarios, o peor aún, salimos a defender lo indefendible... eso, hermano, hermana mía, es presbicia política”, escribió en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

“Ser agradecido no significa aplaudir la ineptitud. Eso no solo contribuye a mantener a los idiotas en cargos decisorios, también empaña el buen trabajo de los que sí se esfuerzan por sacar adelante a un país, de los que sí están calificados para ocupar responsabilidades, de los que sí saben ganarse la admiración y el respeto de quienes los acompañan”, explicó.

“La franqueza no debería tener "canales establecidos". La honestidad merece, hermana, hermano mío, vía libre”, agregó.

“El próximo funcionario que salga en la Mesa Redonda soltando un disparate de esos que humillan y laceran la dignidad de las cubanas y cubanos, debería recibir, como mínimo, tres mil pesos de multa”, concluyó.

“No creo que la multa sea lo adecuado, la paga y listo, la persona acéfala y mononeuronal seguirá siéndolo, lo adecuado será separarlo del cargo, eso es lo que más les duele”, dice un comentario a la publicación.

“Qué, quiénes, cómo se "produce" tanto inepto, por tanto tiempo? No ha escampado (nadie se haga el olvidadizo) y no escampa. No te parece sospechoso, Yunior?”, apuntó el actor Mario Guerra.

“Todo en Cuba es un set up para ganar tiempo. Cuba es un negocio privado. Prosperidad es igual a competencia, y eso es mal negocio para TRD y Etecsa. Se están robando ese país. Y todos se distraen con el entretenimiento de esos payasos. Cuba merece libertad”, expresó otro usuario.

Tres mil pesos cubanos (en un país donde el salario mensual promedio es inferior a los 1000 pesos) es justamente el importe de las multas que impone el gobierno al aplicar el Decreto Ley 370 a los ciudadanos, también conocido como Ley Mordaza debido a que regula la libertad de expresión de los cubanos incluso en redes sociales.

Dentro del Decreto, el polémico artículo 68, inciso i, penaliza a los que difunden “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”, conceptos muy ambiguos que facilitan arbitrariedades.

Una de las recientes víctimas de la llamada Ley Mordaza fue el youtuber Yander Serra, a quien se le impuso una multa de 3000 pesos luego de publicar un video en que clasificaba a los diferentes tipos de chivatos existentes en Cuba.