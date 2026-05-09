Multan con 8,000 pesos a panadería en Guantánamo por «retención de cakes» del Día de las Madres

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La panadería estatal «La Teresita», ubicada en la calle Carlos Manuel y Pintó, en Guantánamo, fue sancionada con una multa de 8,000 pesos cubanos y medidas administrativas adicionales por la «retención de cakes» destinados a la venta por el Día de las Madres, según denunció la página Mi Guantánamo en Facebook.

El episodio ocurre a un día de que Cuba celebre el Día de las Madres —este domingo 10 de mayo— y resume con crudeza la paradoja que vive el país: en una provincia donde el 78.7% de los hogares padece inseguridad alimentaria, una de las más altas de toda la isla, los trabajadores estatales especulan con lo poco que se destina a la población.

Las imágenes publicadas junto a la denuncia muestran además los cakes almacenados en condiciones higiénicas alarmantes: en vitrinas con pintura descascarada y azulejos manchados.

La multa de 8,000 pesos equivale a casi cuatro veces el salario mínimo cubano, fijado en 2,100 pesos, lo que ilustra la severidad de las sanciones en medio de un colapso económico que el propio régimen es incapaz de revertir.

El concepto de «retención» de productos es tratado por las autoridades como una forma de especulación o acaparamiento, sancionable bajo el Decreto-Ley 91, pero el caso no aclara si los cakes llegaron finalmente a los consumidores o cuál fue su destino tras la intervención.

No es la primera vez que el régimen responde a la escasez con multas en lugar de soluciones. En marzo de 2025, una ola de sanciones en La Habana impuso montos de entre 5,000 y 16,000 pesos a cuentapropistas y negocios por especulación, precios no autorizados y venta de productos vencidos. La mipyme «Río Luz» y el punto de venta «To' Rico» recibieron exactamente 8,000 pesos cada uno por infracciones similares.

Guantánamo acumula además un historial de escasez extrema. En mayo de 2025, la provincia racionó el pan exclusivamente para niños menores de 14 años e instituciones prioritarias por falta de harina. Meses después, en noviembre, un mercado agropecuario inaugurado en la localidad abrió sus puertas completamente vacío por desabastecimiento estructural.

A nivel nacional, una encuesta reciente revela que uno de cada tres hogares cubanos reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, un aumento de 9.3 puntos porcentuales respecto a 2024, según el Food Monitor Program.

El 79.75% de los cubanos encuestados culpa el desabastecimiento a la «deficiente administración estatal», 18 puntos más que en 2024, según el mismo organismo.

La escena de una panadería multada por tener pasteles guardados —mientras millones de cubanas no podrán recibir ni un dulce este Día de las Madres— es el retrato más fiel de lo que 67 años de dictadura han hecho con la isla: un sistema que castiga a quienes tienen comida en lugar de garantizar que llegue a quienes la necesitan.