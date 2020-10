Actor Mario Guerra critica silencio de la prensa oficialista ante la violación de una niña en Cuba

El actor cubano Mario Guerra criticó en sus redes sociales el silencio que ha guardado la prensa oficialista, sobre la reciente violación de una niña de 13 años por cinco hombres en La Habana.

En un post en su muro de Facebook, el artista llamó a los periodistas del Gobierno a divulgar el horrendo hecho y a dejar de difundir una imagen del país que está muy lejos de la “miseria humana” que existe en Cuba.

“Seis hijos de puta han violado a una niña de trece años. La Policía amenaza a su abuela para que no hable y la información quede enterrada”, denunció.

“Periodistas, ¿qué hacéis? Silencio? Entonces no me ‘vendan’ más futuro por los medios. Salgan a la calle y metan la cámara en los barrios, las ciudadelas, las covachas y muestren la cuota de miseria humana que nos toca, que les aseguro no es poca”, detalló.

“Para sanar de verdad hay que comenzar por reconocerse uno mismo y asumir y ‘cepillarse la costra’ hasta largar la pi… ¡Justicia para la niña violada y su familia!”, concluyó.

hombres que participaron en su violación, habían sido detenidos. El jueves la Policía anunció a la madre de la menor abusada que los seis

entrevista concedida a nuestra redacción. Fue la propia madre de la jovencita, Cleida García, quien lo comunicó a CiberCuba. El arresto sucedió poco después de que saliera al aire una

“Me acaba de llamar mi mamá con una noticia que me ha puesto tan contenta que para qué. Los hombres (que violaron a su hija) han sido arrestados ayer en la tarde. Ya ellos están presos. Ayer los recogieron a todos y están ya detenidos. Y estaba diciéndole yo a mami, ellos están ahora detenidos porque yo tuve que hacer todo esto en las redes sociales para que todo el mundo supiera el descaro que había. Si yo no hubiera hecho nada de esto en las redes sociales, ellos estuvieran sueltos todavía. ¿Ves, que este país es un poco masoquista?”, dijo a este diario.

cinco abusaron sexualmente de ella mientras el sexto, de unos 40 años, se dedicó a mirar. El hecho ocurrió el domingo 6 de septiembre. La niña fue llevaba a una casa y convencida por un hombre de 20 años para mantener relaciones sexuales. Al salir del cuarto otros cinco hombres la amenazaron, por lo que ella tuvo miedo de gritar o pedir auxilio. En total,mientras el sexto, de unos 40 años, se dedicó a mirar.

Tres de los agresores no usaron preservativos y eyacularon dentro de la menor, quien fue contagiada con una bacteria que la obliga a tomar en este momento clotrimazol, azitromicina y metronidazol.

La madre denunció la violación y la llevó a Medicina Legal, donde nunca recibió el informe de los forenses. Mientras la adolescente no se atrevía a salir a la calle por la vergüenza que sentía, los violadores, que pese a ser identificados estaban en la calle, se dedicaron a difamarla.

“Aunque ella hubiese querido, es una violación porque es una niña que acababa de cumplir trece años y fue manipulada por esos hombres. Esos hijos de p... tienen que pagar. No pueden estar en la calle”, declaró Cleida García a CiberCuba.

“Yo, como madre, quiero justicia. No puede ser. Le pasó a mi niña, pero mañana le puede pasar a cualquiera. Hablo en nombre de todas las madres de este país que han pasado por algo horrendo así”, añadió.