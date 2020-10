Pablo Iglesias dice que el Che "es un ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos"

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno español, ha defendido hoy en Twitter la figura de Ernesto Che Guevara, a quien él considera "un ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos".

El líder de Unidas Podemos, la izquierda radical española, ha lanzado sus halagos el día en que se cumplen 53 años de la muerte del comunista argentino en Bolivia, cuando formaba parte de una guerrilla.

"Hace 53 años Ernesto Guevara, el Che, fue asesinado en Bolivia. Si su figura sigue despertando el odio de la derecha reaccionaria, es por lo que representa su ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos y la justicia social. Hasta siempre comandante", escribió Iglesias en Twitter.

El líder de la ultraizquierda española atraviesa en estos momentos sus horas más bajas. Hace cuestión de horas, según el diario El Mundo, ha descartado dimitir luego de que el juez español Manuel García Castellón haya pedido al Tribunal Supremo (TS) la apertura de una causa penal contra él por denuncia falsa o simulación de delito, descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y delitos de daños informáticos en el conocido como 'caso Dina'.

Así se llamaba una ex asesora de Iglesias entre los años 2014 y 2015, que denunció que le habían robado el teléfono y luego se descubrió que la tarjeta de ese terminal contenía mensajes que comprometían a su jefe. También salió a la luz que esa tarjeta estuvo en poder del propio Iglesias. Él se justificó diciendo que la guardó porque Dina era una mujer joven y él temía que no supiera custodiarla.

Si el Supremo español decide imputarlo (es aforado por su condición de diputado y solo puede juzgarlo el TS), se vería obligado a renunciar a su cargo porque su socio de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español se jacta de que no pacta con investigados judicialmente. Pero es que, además, Unidas Podemos dijo que obligaría a los imputados a renunciar a sus aforamientos. De cumplir su palabra, Pablo Iglesias sería juzgado como cualquier otro español.

Por su parte, la figura de Ernesto Che Guevara va igualmente acompañada de la polémica por los fusilamientos de la Cabaña en 1959, que él, incluso reconoció, ante las Naciones Unidas.

Jon Lee Anderson, biógrafo del Che, atribuye al Che la ejecución sumaria de al menos 21 personas en la Sierra Maestra. A una de ellas la habría ejecutado él mismo. Sus víctimas eran campesinos acusados de colaborar con el Ejército de Fulgencio Batista como informantes, robar comida en los campamentos de los alzados o desertar del Ejército Rebelde.

No hay datos exactos de cuántos fusilamientos se llevaron a cabo en La Cabaña. El proyecto Archivo Cuba le adjudica 79 muertes ejecutadas por órdenes directas del Che. Estimaciones de la embajada de Estados Unidos en Cuba cifran el número de fusilamientos entre 200 y 700.

La ex esposa del Che, Aleida March, no ha negado los fusilamientos, aunque ha intentado exculpar a Ernesto Guevara de haber participado en ellos. Según su versión de la historia, en la Cabaña "no medió ni el ensañamiento ni la improvisación".

A pesar de haber estado detrás de los fusilamientos, Che Guevara es un ídolo para la izquierda internacional.

Pablo Iglesias en España sufre un deterioro constante de su imagen. Empezó denunciando "a la casta" y ha terminado reprochando a los diputados en el Congreso que "tengan la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra".