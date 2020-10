Estudio La Marca rendirá homenaje al joven tatuador cubano asesinado en La Habana

El Estudio La Marca rendirá este lunes un homenaje al joven tatuador cubano asesinado en La Habana, David Pérez Laza, y agradeció de manera pública todas las muestras de condolencias y mensajes de apoyo ante la pérdida.

"Aunque no respondamos a cada uno agradecemos sus mensajes de apoyo y sentimiento ante lo sucedido. Aun no lo podemos creer, ni en la peor de las pesadillas podríamos pensar estar escribiendo sobre esto. Imaginamos que a todxs lxs que lo conocieron le suceda igual. Hasta nuestrxs clientes que compartieron solo un breve tiempo con David percibieron su calidad humana", escribieron en su cuenta de Facebook.

El estudio abrirá este lunes en su horario habitual de 11:00 am a 7:00 pm. "No será nada formal o planificado porque estos no son tiempo de aglomeraciones ni multitudes, preferimos que sea algo espontáneo, aunque organizado", puntualizan.

"Lxs amigxs podrán venir a conversar, recordar, dejar su homenaje, estar junto a nosotrxs. Quienes no puedan llegar podrán seguir dejando sus mensajes en las redes, nos anima no sentirnos solxs. Sigan compartiendo sus fotos, dibujos, los tatuajes que quedarán por siempre, esa será la mejor manera de recordarlo", concluye el comunicado.

Ante este homenaje, algunos clientes suyos señalaron que "era cordial, sociable y agradable a la conversación", "excelente persona" y "tuve la oportunidad de conocer a este gran artista, y tengo la fortuna de llevar plasmado una pieza de él".

El actor cubano Luis Alberto García dedicó unas emotivas palabras a Pérez Laza. "Pon tu MARCA entre las nubes y las estrellas, David Pérez Laza", escribió en Facebook.

"Negro orgulloso de su negritud. Riéndose a mandíbula batiente 25 horas al día. Culto en extremo, melómano empedernido, tronco de dibujante y pintor. Tatoo ambulante. Talante y talento pa’ comer y pa’ llevar", señaló.

David Pérez Laza trabajaba en el taller de tatuajes La Marca desde su fundación. Esta semana el joven fue presuntamente asesinado por su pareja en La Habana. El hecho está bajo investigación.