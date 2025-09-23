La cubana Aliday Alter sorprendió a todos al mostrar un nuevo tatuaje en el cuello: nada menos que el rostro del rapero Tekashi 6ix9ine, con todo detalle, incluido el famoso “69” que él lleva en la frente. El gesto, cargado de simbolismo y exposición, no tardó en hacerse viral y desató una avalancha de reacciones en redes, entre aplausos, críticas y preguntas.

Las imágenes fueron compartidas en su perfil de Instagram en una producción muy cuidada. En ellas, Aliday posa con una melena corta azul, fajos de billetes en las manos y el tatuaje bien visible. En las historias, también etiquetó al estilista responsable de su “Blue Hunnid Bob” y al tatuador de Miami que hizo el diseño. Entre los muchos “me gusta” que recibió la publicación, destacó uno en particular: el de Tekashi, que también subió este video a sus historias de Instagram.

La relación entre Aliday y el rapero estadounidense lleva meses bajo el foco. Desde que fueron vistos juntos en Miami en abril, no han dejado de aparecer juntos en fiestas y publicaciones compartidas. Hace apenas unos días, Aliday estuvo presente en la celebración del cumpleaños de la madre de Tekashi, donde fue tratada como parte de la familia.

Tatuarse la cara de una pareja no es cualquier cosa. Para algunos, se trata de una muestra de amor incondicional; para otros, una decisión arriesgada. En el caso de Aliday, el tatuaje parece ser una declaración clara: está comprometida sentimentalmente y no tiene intención de esconderlo.

Captura de Instagram / Aliday

Sin embargo, el gesto también generó polémica. Muchos seguidores celebraron el tatuaje con comentarios como “la más dura” o “bella y leal”. Pero otros no fueron tan entusiastas: “El peor error de cualquier mujer”, escribió un usuario. Algunos dudaron de su autenticidad y varios bromearon con que en unos meses lo cubrirá con otro diseño.

También hubo quien lo vio como una estrategia para ganar atención. Algunos usuarios incluso la compararon con las exparejas de Tekashi, sugiriendo que está siguiendo el “molde” de mujeres en su historial. Por ahora, Aliday no ha respondido a las críticas y parece feliz con su nuevo grabado.

El tatuaje llega, además, en una semana especialmente tensa para Tekashi, marcada por el nuevo conflicto con Chocolate MC y Yelena Ramírez. Desde la cárcel, Chocolate ha acusado al rapero de obsesionarse con su expareja y de intentar destruir su imagen pública. Mientras tanto, Yelena ha salido a decir que Tekashi la ha chantajeado con un supuesto video íntimo. En medio de ese escándalo, la imagen de Aliday tatuada y sonriente aporta otra capa a esta historia donde amor, controversia y espectáculo se mezclan sin descanso.

