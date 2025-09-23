La cubana Aliday Alter sorprendió a todos al mostrar un nuevo tatuaje en el cuello: nada menos que el rostro del rapero Tekashi 6ix9ine, con todo detalle, incluido el famoso “69” que él lleva en la frente. El gesto, cargado de simbolismo y exposición, no tardó en hacerse viral y desató una avalancha de reacciones en redes, entre aplausos, críticas y preguntas.
Las imágenes fueron compartidas en su perfil de Instagram en una producción muy cuidada. En ellas, Aliday posa con una melena corta azul, fajos de billetes en las manos y el tatuaje bien visible. En las historias, también etiquetó al estilista responsable de su “Blue Hunnid Bob” y al tatuador de Miami que hizo el diseño. Entre los muchos “me gusta” que recibió la publicación, destacó uno en particular: el de Tekashi, que también subió este video a sus historias de Instagram.
La relación entre Aliday y el rapero estadounidense lleva meses bajo el foco. Desde que fueron vistos juntos en Miami en abril, no han dejado de aparecer juntos en fiestas y publicaciones compartidas. Hace apenas unos días, Aliday estuvo presente en la celebración del cumpleaños de la madre de Tekashi, donde fue tratada como parte de la familia.
Tatuarse la cara de una pareja no es cualquier cosa. Para algunos, se trata de una muestra de amor incondicional; para otros, una decisión arriesgada. En el caso de Aliday, el tatuaje parece ser una declaración clara: está comprometida sentimentalmente y no tiene intención de esconderlo.
Sin embargo, el gesto también generó polémica. Muchos seguidores celebraron el tatuaje con comentarios como “la más dura” o “bella y leal”. Pero otros no fueron tan entusiastas: “El peor error de cualquier mujer”, escribió un usuario. Algunos dudaron de su autenticidad y varios bromearon con que en unos meses lo cubrirá con otro diseño.
También hubo quien lo vio como una estrategia para ganar atención. Algunos usuarios incluso la compararon con las exparejas de Tekashi, sugiriendo que está siguiendo el “molde” de mujeres en su historial. Por ahora, Aliday no ha respondido a las críticas y parece feliz con su nuevo grabado.
El tatuaje llega, además, en una semana especialmente tensa para Tekashi, marcada por el nuevo conflicto con Chocolate MC y Yelena Ramírez. Desde la cárcel, Chocolate ha acusado al rapero de obsesionarse con su expareja y de intentar destruir su imagen pública. Mientras tanto, Yelena ha salido a decir que Tekashi la ha chantajeado con un supuesto video íntimo. En medio de ese escándalo, la imagen de Aliday tatuada y sonriente aporta otra capa a esta historia donde amor, controversia y espectáculo se mezclan sin descanso.
Preguntas Frecuentes sobre la Relación entre Tekashi 6ix9ine y Aliday Alter
¿Por qué Aliday Alter se tatuó el rostro de Tekashi 6ix9ine?
Aliday Alter se tatuó el rostro de Tekashi 6ix9ine en el cuello como una muestra de amor incondicional hacia el rapero. Este gesto ha generado tanto admiración como críticas en las redes sociales, donde algunos lo ven como una muestra de compromiso y otros como una decisión arriesgada. El tatuaje, que incluye el característico "69" en la frente de Tekashi, ha sido interpretado como una declaración pública de su relación sentimental.
¿Cómo ha reaccionado el público al tatuaje de Aliday?
La reacción del público al tatuaje de Aliday ha sido mixta. Mientras algunos seguidores aplauden el gesto calificándolo de leal y valiente, otros lo consideran un error. También hay quienes especulan que el tatuaje podría ser una estrategia para ganar atención en las redes sociales, siguiendo un patrón similar al de otras mujeres en la vida de Tekashi.
¿Cuál es la situación actual de la relación entre Tekashi 6ix9ine y Aliday Alter?
Tekashi 6ix9ine y Aliday Alter parecen estar en una relación estable y comprometida. Han sido vistos juntos en varias ocasiones desde abril de 2025, y Aliday fue incluso parte de la celebración del cumpleaños de la madre de Tekashi. Pese a las críticas y rumores en redes sociales, ambos siguen compartiendo momentos juntos públicamente.
¿Qué otros conflictos enfrenta Tekashi 6ix9ine recientemente?
Además de las polémicas en torno a su relación con Aliday Alter, Tekashi 6ix9ine está involucrado en un conflicto con Chocolate MC y Yelena Ramírez. Chocolate MC, desde la cárcel, lo ha acusado de obsesionarse con su expareja Yelena y de intentar destruir su imagen pública. Estos conflictos personales se suman a la atención mediática que ya rodea al rapero.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.