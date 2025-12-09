El humorista e influencer cubano José Ernesto González, más conocido como Carnota, vivió este fin de semana uno de esos momentos que se graban —literalmente— para siempre. El creador de contenido se reencontró con Lionel Messi en Miami y terminó tatuándose su firma apenas unas horas después.
Todo comenzó cuando un amigo le avisó dónde se encontraba el astro argentino. No lo pensó dos veces y fue a su encuentro. En el restaurante Amazónico, Carnota coincidió con el capitán del Inter de Miami, quien accedió con su habitual sencillez a firmarle el brazo. “Después de mucho tiempo, me firmó el brazo”, contó emocionado. Lo que vino a continuación fue pura adrenalina: pasada la una y media de la madrugada, ya estaba en un estudio de tatuajes cumpliendo su sueño.
“Todo el que ha visto jugar a Messi desde niño sabe lo que puede significar para ti y para tu niño interior tener un recuerdo de él para toda la vida”, explicó en redes, todavía incrédulo. Carnota también aprovechó para agradecer a los amigos que le avisaron del encuentro y al tatuador que lo recibió fuera de horario. “La vida me demuestra una vez más que todo lo que imaginas puede hacerse realidad”, escribió.
La coincidencia no pudo ser más simbólica: ese mismo día, Messi levantó un nuevo trofeo con el Inter de Miami, lo que convirtió la noche en una celebración total en la ciudad. Entre fanáticos, cámaras y emoción, el argentino sigue siendo el rey indiscutible del sur de Florida.
Con este tatuaje, Carnota no solo selló un recuerdo, sino también una historia de admiración que empezó hace años. Ahora, dice entre risas, “no hay forma de que se me borre”.
Preguntas frecuentes sobre el tatuaje de Carnota con la firma de Messi
¿Quién es Carnota y por qué es famoso?
Carnota es un humorista e influencer cubano que ha ganado popularidad a través de sus contenidos en redes sociales. Es conocido por su creatividad y por compartir momentos personales y logros, como alcanzar un millón de seguidores en Instagram o realizar un salto en paracaídas para celebrarlo. Además, ha tenido encuentros con personalidades como Luisito Comunica y ha protagonizado situaciones virales que reflejan su estilo de vida y aspiraciones.
¿Cómo logró Carnota obtener la firma de Messi?
Carnota se encontraba en Miami cuando un amigo le informó sobre la ubicación de Messi. El influencer acudió al restaurante Amazónico, donde coincidió con Messi, y el futbolista accedió a firmarle el brazo. A las pocas horas, Carnota ya estaba en un estudio de tatuajes para inmortalizar la firma en su piel, cumpliendo así uno de sus mayores sueños.
¿Qué significa para Carnota tener un tatuaje de la firma de Messi?
Para Carnota, tener un tatuaje de la firma de Messi es un símbolo de admiración y un recuerdo imborrable de su ídolo. El influencer expresó que para aquellos que han seguido a Messi desde niños, tener un recuerdo de él significa mucho. El tatuaje representa no solo un encuentro personal, sino también un homenaje a la historia de admiración que Carnota ha tenido por Messi desde que lo vio jugar por primera vez.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.