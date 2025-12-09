El humorista e influencer cubano José Ernesto González, más conocido como Carnota, vivió este fin de semana uno de esos momentos que se graban —literalmente— para siempre. El creador de contenido se reencontró con Lionel Messi en Miami y terminó tatuándose su firma apenas unas horas después.

Todo comenzó cuando un amigo le avisó dónde se encontraba el astro argentino. No lo pensó dos veces y fue a su encuentro. En el restaurante Amazónico, Carnota coincidió con el capitán del Inter de Miami, quien accedió con su habitual sencillez a firmarle el brazo. “Después de mucho tiempo, me firmó el brazo”, contó emocionado. Lo que vino a continuación fue pura adrenalina: pasada la una y media de la madrugada, ya estaba en un estudio de tatuajes cumpliendo su sueño.

“Todo el que ha visto jugar a Messi desde niño sabe lo que puede significar para ti y para tu niño interior tener un recuerdo de él para toda la vida”, explicó en redes, todavía incrédulo. Carnota también aprovechó para agradecer a los amigos que le avisaron del encuentro y al tatuador que lo recibió fuera de horario. “La vida me demuestra una vez más que todo lo que imaginas puede hacerse realidad”, escribió.

La coincidencia no pudo ser más simbólica: ese mismo día, Messi levantó un nuevo trofeo con el Inter de Miami, lo que convirtió la noche en una celebración total en la ciudad. Entre fanáticos, cámaras y emoción, el argentino sigue siendo el rey indiscutible del sur de Florida.

Con este tatuaje, Carnota no solo selló un recuerdo, sino también una historia de admiración que empezó hace años. Ahora, dice entre risas, “no hay forma de que se me borre”.