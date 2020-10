Liberan a Iliana Hernández tras ser agredida y robada por turbas del régimen cubano

La reportera de CiberCuba Iliana Hernández fue agredida y su celular robado por un grupo de personas al servicio del régimen cubano que reprimía a activistas opositores en el barrio de San Isidro de La Habana.

La periodista independiente dijo en Facebook que una turba se abalanzó sobre ella y le quitó la mascarilla y el teléfono. Luego la llevaron a la estación de la Policía de Zanja, en Centro Habana, tras lo cual fue regresada a su casa en una patrulla.

"Me trajeron hasta mi casa, me quitaron la mascarilla una de las turbas y el teléfono uno de las turbas, dicen que me lo van a devolver porque esa gente que estaban ahí haciendo acto de repudio no es ladrona, me llevaron para Zanja y luego para acá, cuando me bajé de la patrulla me estaban grabando. Ya les diré yo sí me devuelven el teléfono", publicó en Facebook.

Iliana había salido de su vivienda con un cartel en el pecho invitando a asistir a un concierto organizado por el opositor Movimiento San Isidro, pero de inmediato un agente de la Policía Política comenzó a seguirla.

Ella inició entonces una transmisión en vivo de la persecución y en un momento se observa cómo tiene que salir corriendo para esconderse en unos edificios. Minutos después logró llegar al lugar donde se realizaría el concierto en la Habana Vieja.

Este sábado un dispositivo policial impidió que los activistas cubanos acudieran a este encuentro pacífico, pero varios de ellos lograron llegar.

Sin embargo, un grupo de personas al servicio del régimen castrista reprimió a los opositores presentes y, a modo de provocación, entonó las notas del Himno de Bayamo, un símbolo de todos los cubanos.

Iliana Hernández, quien estaba documentando el acontecimiento, fue detenida en el acto, por lo que se interrumpió la grabación que estaba realizando en vivo.

La reportera también fue detenida el viernes por grabar la detención del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.

La represión de este grupo enviado por el gobierno para amedrentar a los opositores cubanos ocurre a raíz de que varios miembros de la sociedad civil cubana se unieran este sábado en una coalición para protestar "contra el acoso policial y político a artistas, activistas, periodistas independientes y al pueblo de Cuba en general".

Tras las detenciones del viernes a la curadora Anamely Ramos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la periodista Iliana Hernández decenas de activistas redactaron una declaración conjunta en la que exigieron el cumplimiento por parte del Gobierno del artículo 56 de la nueva Constitución de la República, el cual dice que “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado".

"Artistas, periodistas y activistas de la sociedad civil cubana decimos BASTA, estamos en contra de tanta violencia y arbitrariedad. No permitiremos que se siga normalizando la violación de los Derechos Humanos en Cuba", subraya la declaración.