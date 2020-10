Liberan a Iliana Hernández, Luis Manuel Otero Alcántara y otros opositores al Gobierno de Cuba

El Gobierno de Cuba liberó tras unas horas a varios opositores que fueron detenidos este jueves en La Habana, entre ellos el activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, la curadora Anamely Ramos González y la periodista en CiberCuba, Iliana Hernández, quien explicó en una video su detención.

"Estuve detenida, estoy bien, asombrada porque no hubo maltrato ni nada por el estilo... A mí me cogieron como a las dos y media que iba para La Habana, a tres calles de mi casa", dijo Hernández.

"Siempre hay que decir la verdad, en ningún momento esta vez me quitaron mi teléfono ni nada. Tampoco hice nada para encenderlo. Me llevaron a Guanabo donde no me quisieron recibir. Mi lectura es que la policía también está harta y no quieren saber de nosotros los activistas políticos porque entienden que lo que estamos haciendo está bien", señaló.

En Alamar la llevaron a una sala de reuniones, donde estuvo hasta pasadas las 10 de la noche. "Cuando me detuvieron a mí ya habían detenido a Alcántara y Anamely. Hablé con dos represores. Parece que se dieron cuenta de que conmigo la intimidación no cuadra... no tienen que detenerme ni nada porque yo no soy un terrorista", agregó.

Hernández no sabe por qué cambiaron de la hostilidad a tratarla bien. El pasado lunes la dejaron alejada de su casa y esta vez la dejaron en la puerta. "No me fío del buen trato. Hablamos de la Cuba que quiero, por qué soy así... Ni lo hago por dinero, ni soy una pagada, lo único que me ha traído esto son las detenciones, no salir del país", relató.

"Así estaremos hasta que ustedes, los cubanos que me ven desde dentro de la isla, salgan y protesten. No depende de mí, depende de que ustedes digan 'Basta ya'. Nos tienen que dar nuestro espacio de una oposición legal", pidió la activista.

Durante la explicación de Hernández fue liberada Anamely Ramos, quien fue llevada de manera violenta cuando intentaba entrar a la calle donde está la sede del Movimiento San Isidro en La Habana. "¡Mi amigo ya estoy libre! Estamos unidos en el amor", comentó la curadora en una de los mensajes que pedían su libertad.

Posteriormente también Otero Alcántara fue liberado y continuaba preso Maykel Osorbo, el instante de su detención fue captado y subido a su página de Facebook.

Esta semana los integrantes del Movimiento San Isidro fueron víctimas de la violencia de afines al régimen cubano, quienes impidieron un performance con una cartel que decía "una flor que cultivar y un esquema que cambiar".

"Si no sueltan a Luisma Libre, Iliana Hernandez, Anamelis Ramos y Maykel Castillo Pérez, con más razón: mañana todos a las calles!!", afirmó la periodista independiente Camila Acosta antes de la liberación.