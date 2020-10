Un muerto en tiroteo entre partidarios y opositores de Trump en Denver

La policía de Denver arrestó a un guardia de seguridad que trabajaba para un equipo de televisión bajo sospecha de asesinato después de que disparó y mató a un manifestante en un mitin de 'Patriot Muster' afuera del Museo de Arte de Denver.

El manifestante golpeó al guardia de seguridad, quien luego sacó su pistola y lo mató a tiros, informó el periódico local Denver Post, cuyo fotógrafo capturó el momento en una imagen asombrosa.

El Departamento de Policía de Denver (DPD) confirmó el sábado por la noche la profesión del tirador y aseguró que no tenía ninguna afiliación con los manifestantes BLM-Antifa, rivales de Patriot Muster.

El guardia de seguridad trabajaba para 9News.

"Un empleado de 9NEWS y un contratista de 9NEWS fueron detenidos", dijo el canal, tras explicar que el segundo detenido no estaba relacionado con el tiroteo.

"El guardia de seguridad privado fue contratado a través de Pinkerton por 9NEWS. Ha sido práctica habitual de 9NEWS durante varios meses contratar personal de seguridad privada para acompañar al personal en las protestas", agregó el canal.

La policía, que se había desplegado para vigilar para los mítines rivales de este sábado, escuchó un disparo a las 3:37 pm hora local, y corrió al lugar de los hechos, donde arrestaron al agresor, que todavía tenía la pistola en la mano..

Cuando los antidisturbios lo apuntaron y rodearon, el guardia se puso de rodillas, con las manos sobre la cabeza y dejó caer el arma.

Fue arrestado, junto con una segunda persona, que luego se consideró ajena al tiroteo.

Según los informes, la víctima recibió un disparo a quemarropa y fue trasladada a un hospital donde murió más tarde, dijo Joe Montoya, jefe de la división de investigaciones de la Policía de Denver, en una conferencia de prensa el sábado por la noche.

"Hubo un altercado verbal en el área del tiroteo", dijo, negándose a relacionar al pistolero y a la víctima con las protestas hasta que la policía termine su investigación.

"Se recuperaron dos armas en el lugar", dijo.

"Los oficiales están investigando un tiroteo que ocurrió en el Courtyard por el Museo de Arte", tuiteó el Departamento de Policía de Denver (DPD).

"Este tiroteo ahora está siendo investigado como un homicidio", confirmaron.

Tanto la víctima como el pistolero eran hombres blancos, dijo el jefe Montoya. Las autoridades no los identificaron públicamente.

Richard Johnson, que presenció el tiroteo, le dijo al canal CBS4 que no había visto nada fuera de lo común.

"No parecía haber ningún altercado, no había gritos provenientes de esa forma, la víctima no parecía estar avanzando hacia él de manera amenazante", dijo.

Los dos grupos habían convocado concentraciones rivales para el sábado por la tarde.

Denver ha sido testigo de una serie de tensas protestas y contraprotestas este verano.

El pasado 20 de julio, una manifestación 'Back the Blue' organizada por John Tiegen, un ex guardia de seguridad privada de la Marina y Blackwater, se sumió en el caos cuando los simpatizantes de Tiegen se encontraron con contramanifestantes de izquierda.

Este sábado, al igual que el fin de semana anterior, los manifestantes de ultraderecha estaban dentro del área del anfiteatro mientras que los manifestantes de izquierda se quedaron afuera.

Un miembro de la multitud de BLM-Antifa quemó la bandera de Barras y Estrellas de color azul utilizada por los grupos pro-policía, vertiendo líquido para encendedor sobre ella y prendiéndola en llamas a los pies de los agentes del DPD.

Un gran número de agentes intentó mantener separados los dos bandos y disparó gas pimienta contra la multitud, después de que personas del grupo de izquierda comenzaran a sacudir la barrera que se dirigía al anfiteatro.

Tiegen había convocado a sus seguidores a un "Patriot Muster" a las 2 pm en el parque del Centro Cívico de Denver con el lema: "Levántate, preséntate".

"¡No dejes que los comunistas, el partido socialista y los grupos te intimiden u opriman más! Únase a nosotros y sea escuchado y visto y celebre NUESTRAS libertades", escribió en Tiegen Twitter.

Por su parte, BLM-Antifa organizó su propia manifestación en el mismo lugar, a la 1:30 pm, en respuesta al Patriot Muster.