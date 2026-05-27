Trump reafirma su respaldo a Byron Donalds en la carrera para gobernador de Florida

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El presidente Donald Trump reafirmó su respaldo "completo y total" al congresista republicano Byron Donalds en su candidatura para gobernador de Florida, en una publicación en su red social Truth Social que generó miles de reacciones.

"Byron Donalds será un gobernador verdaderamente grande y poderoso para Florida, y cuenta con mi respaldo completo y total: no los defraudará", escribió Trump, quien también describió al congresista como un "GANADOR TOTAL" que ha sido "puesto a prueba en los niveles más altos y difíciles".

Donalds respondió de inmediato en la misma plataforma: "Estoy increíblemente honrado de ganarme la confianza y el respaldo del presidente Donald J. Trump. ¡Nunca dejaré de luchar por el estado de Florida!".

Trump detalló en su mensaje que, como gobernador, Donalds trabajará estrechamente con él para impulsar la agenda "Estados Unidos Primero", luchará por la seguridad fronteriza, frenará el crimen migrante, fortalecerá las Fuerzas Armadas, protegerá a los veteranos, impulsará el dominio energético, reducirá impuestos y regulaciones, promoverá el "Fabricado en EE.UU." y defenderá la Segunda Enmienda.

Su declaración es una reafirmación formal del apoyo que ya había expresado en febrero de 2025, cuando instó a Donalds a postularse con el llamado "¡CORRE, BYRON, CORRE!", ahora que las primarias republicanas se acercan, programadas para el 18 de agosto.

Donalds, de 47 años, es representante del Distrito 19 de Florida desde 2021 y previamente sirvió en la Cámara estatal entre 2016 y 2020. Lanzó formalmente su candidatura a gobernador en marzo de 2025 y se ha consolidado como el favorito indiscutible del campo republicano.

Las cifras respaldan esa posición: en el primer trimestre de 2026 recaudó un récord de 22,2 millones de dólares, el mayor de un candidato no titular en la historia de Florida para gobernador, llevando su total acumulado a más de 67 millones.

Las encuestas lo sitúan entre el 44 % y el 54 % de apoyo entre votantes republicanos probables, cifra que sube hasta el 62% cuando se menciona el respaldo de Trump.

La carrera es de asiento abierto porque el gobernador Ron DeSantis está limitado constitucionalmente y no puede reelegirse.

Entre los principales rivales republicanos de Donalds figura el vicegobernador Jay Collins, aliado de DeSantis, quien anunció su candidatura en enero y recaudó apenas 1,74 millones en el primer trimestre, y el empresario James Fishback, quien ha enfrentado controversias públicas y recaudó 276,000 dólares en el mismo período.

Un eje central de la campaña de Donalds es su postura de línea dura hacia Cuba, relevante para el electorado cubanoamericano de Florida, de aproximadamente 1,6 millones de personas.

En abril declaró en el programa "Meet the Press" de NBC que apoya "un cambio de régimen a escala total en Cuba" y que no se interpondrá en las decisiones de Trump ni del secretario de Estado Marco Rubio en ese frente.

En marzo, Donalds había sido aún más directo: "El régimen tiene que irse. Esa es mi visión", y añadió que "una Cuba libre será un gran socio para Florida".

La elección general está programada para el 3 de noviembre de 2026, donde Donalds ya supera al demócrata Jerry Demings 43 % a 36 %, según una encuesta de la Universidad de North Florida.