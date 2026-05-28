Trump gana otra batalla electoral: juez rechaza frenar límites al voto por correo

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Un juez federal rechazó este jueves suspender la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita el voto por correo en elecciones federales, dejando vigente la medida de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.
El magistrado Carl Nichols, designado por el propio Trump, desestimó la solicitud de medida cautelar presentada por demócratas y grupos de derechos civiles que buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional.
Los demandantes argumentaban que son los estados y el Congreso —y no el presidente— quienes tienen la facultad de fijar las normas electorales, y que la orden vulneraba además la Ley de Privacidad al crear una lista de ciudadanos mayores de 18 años para establecer un censo de votantes.
Nichols rechazó esos argumentos al considerar que los demandantes no demostraron que el intercambio de información sobre nombre, edad y domicilio entre agencias gubernamentales cause «un daño suficiente».
El juez también calificó la demanda de «prematura», dado que el gobierno aún no había aplicado las medidas previstas en la orden, aunque dejó abierta la posibilidad de que los demandantes vuelvan a solicitar una medida cautelar si la administración ejecuta acciones que afecten directamente a votantes concretos.
Trump firmó la orden ejecutiva, titulada «Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections», en marzo de 2026, después de que el proyecto de ley que respaldaba para reformar el sistema de votación quedara estancado en el Congreso.
La medida instruye al Servicio Postal de Estados Unidos a entregar papeletas por correo únicamente a quienes figuren en una lista federal de votantes elegibles, elaborada con datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social.
Además, exige que los estados notifiquen al Servicio Postal con al menos 90 días de anticipación si permitirán el voto por correo, y que envíen sus listas de votantes elegibles con 60 días de antelación.
La decisión se enmarca en la campaña más amplia de Trump que cuestiona la legitimidad del voto por correo y pretende endurecer las normas de identificación de votantes, pese a la ausencia de pruebas de fraude electoral masivo.
Esta no es la primera vez que Trump impulsa restricciones a esta modalidad de voto: en marzo de 2025 ya había firmado una orden ejecutiva que buscaba exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse y depurar padrones electorales.
El Centro Brennan ha calificado la orden vigente de ilegal, argumentando que el Servicio Postal no tiene autoridad para decidir quién puede votar por correo ni para negar la entrega de papeletas según listas federales incompletas, y advirtió que la medida amenaza con sanciones penales para autoridades electorales y funcionarios postales que entreguen boletas a personas que la administración considere no elegibles.
La batalla legal, sin embargo, no ha concluido: una demanda separada en Boston continúa activa e intenta frenar la orden ejecutiva antes de que se aplique en los comicios de noviembre.
Preguntas frecuentes sobre las restricciones al voto por correo impulsadas por Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Qué medida tomó el juez federal respecto al voto por correo?
El juez federal Carl Nichols rechazó suspender la orden ejecutiva de Trump que limita el voto por correo en las elecciones federales, permitiendo que la medida siga vigente para las elecciones de medio mandato de 2026.
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¿Cuáles fueron los argumentos de los demandantes contra la orden ejecutiva de Trump?
Los demandantes argumentaron que la autoridad para establecer normas electorales recae en los estados y el Congreso, no en el presidente, y que la orden vulneraba la Ley de Privacidad al crear un censo de votantes. Sin embargo, el juez consideró que no se demostró que el intercambio de información causara un daño suficiente.
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¿Cómo afecta la orden ejecutiva al Servicio Postal y a los estados?
La orden ejecutiva instruye al Servicio Postal a entregar papeletas por correo solo a votantes incluidos en una lista federal de elegibles, y exige que los estados notifiquen con 90 días de anticipación si permitirán el voto por correo, enviando sus listas de votantes elegibles 60 días antes de las elecciones.
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¿Cuál es la postura del Centro Brennan respecto a la orden de Trump?
El Centro Brennan considera que la orden ejecutiva es ilegal, argumentando que el Servicio Postal no tiene autoridad para decidir sobre la elegibilidad del voto por correo ni para negar la entrega de papeletas basándose en listas federales incompletas, y advierte sobre posibles sanciones penales para quienes no cumplan la medida.
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¿Qué contradicciones existen en la postura de Trump respecto al voto por correo?
Trump ha calificado el voto por correo como fraudulento, pero ha utilizado él mismo este sistema para votar en Florida. Esta contradicción destaca la distancia entre su discurso político y sus acciones personales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.