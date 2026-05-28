Trump gana otra batalla electoral: juez rechaza frenar límites al voto por correo

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Un juez federal rechazó este jueves suspender la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita el voto por correo en elecciones federales, dejando vigente la medida de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.

El magistrado Carl Nichols, designado por el propio Trump, desestimó la solicitud de medida cautelar presentada por demócratas y grupos de derechos civiles que buscaban que el decreto fuera declarado inconstitucional.

Los demandantes argumentaban que son los estados y el Congreso —y no el presidente— quienes tienen la facultad de fijar las normas electorales, y que la orden vulneraba además la Ley de Privacidad al crear una lista de ciudadanos mayores de 18 años para establecer un censo de votantes.

Nichols rechazó esos argumentos al considerar que los demandantes no demostraron que el intercambio de información sobre nombre, edad y domicilio entre agencias gubernamentales cause «un daño suficiente».

El juez también calificó la demanda de «prematura», dado que el gobierno aún no había aplicado las medidas previstas en la orden, aunque dejó abierta la posibilidad de que los demandantes vuelvan a solicitar una medida cautelar si la administración ejecuta acciones que afecten directamente a votantes concretos.

Trump firmó la orden ejecutiva, titulada «Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections», en marzo de 2026, después de que el proyecto de ley que respaldaba para reformar el sistema de votación quedara estancado en el Congreso.

La medida instruye al Servicio Postal de Estados Unidos a entregar papeletas por correo únicamente a quienes figuren en una lista federal de votantes elegibles, elaborada con datos del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social.

Además, exige que los estados notifiquen al Servicio Postal con al menos 90 días de anticipación si permitirán el voto por correo, y que envíen sus listas de votantes elegibles con 60 días de antelación.

La decisión se enmarca en la campaña más amplia de Trump que cuestiona la legitimidad del voto por correo y pretende endurecer las normas de identificación de votantes, pese a la ausencia de pruebas de fraude electoral masivo.

Esta no es la primera vez que Trump impulsa restricciones a esta modalidad de voto: en marzo de 2025 ya había firmado una orden ejecutiva que buscaba exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse y depurar padrones electorales.

El Centro Brennan ha calificado la orden vigente de ilegal, argumentando que el Servicio Postal no tiene autoridad para decidir quién puede votar por correo ni para negar la entrega de papeletas según listas federales incompletas, y advirtió que la medida amenaza con sanciones penales para autoridades electorales y funcionarios postales que entreguen boletas a personas que la administración considere no elegibles.

La batalla legal, sin embargo, no ha concluido: una demanda separada en Boston continúa activa e intenta frenar la orden ejecutiva antes de que se aplique en los comicios de noviembre.