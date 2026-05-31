Rubio o Vance: Trump sigue tanteando a sus aliados sobre quién debe ser su sucesor en 2028

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El presidente Donald Trump lleva meses preguntando en privado a asesores y aliados si el vicepresidente JD Vance «tiene lo que se necesita para llegar hasta el final», y él mismo suele responder que no está seguro, según un extenso reportaje del New York Times publicado este sábado, basado en entrevistas con más de una docena de personas cercanas a la Casa Blanca.

La disyuntiva entre Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se ha convertido en uno de los indicadores más observados del futuro del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2028.

A principios de mayo, durante una cena en el jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Trump preguntó directamente a sus invitados: «¿A quién le gusta JD Vance?» y «¿A quién le gusta Marco Rubio?», dejando claro que no respaldaba a ninguno.

En una entrevista con la revista Fortune en el Despacho Oval este mes, el presidente fue explícito sobre las consecuencias de una mala elección: «Quien obtenga esto va a ser muy importante. Y si eliges a la persona equivocada: un desastre».

Trump, que cumplirá 80 años el próximo mes, mantiene una relación compleja con Vance, de 41 años. Lo involucra en decisiones importantes y reconoce su lealtad, pero también lo critica en privado: le reprocha no haber ganado nunca una elección difícil sin su ayuda y cuestiona su oposición inicial a la guerra con Irán, diciéndole directamente: «Soy más pacifista que tú, pero tuve que hacerlo».

En noviembre de 2025, durante un desayuno con senadores republicanos, Trump preguntó en voz alta por qué Vance no era más deferente, como los funcionarios del presidente chino Xi Jinping: «¿Por qué no te comportas así? ¡JD interrumpe las conversaciones!».

La guerra con Irán ha complicado la posición de Vance como favorito natural: él se opuso inicialmente al conflicto, pero ha defendido públicamente la decisión de Trump, lo que lo coloca en una posición incómoda ante la base antiintervencionista del movimiento MAGA.

Marjorie Taylor Greene fue contundente: «Ya no está en posición de aferrarse a su antigua reputación. No hay nada que pueda protegerlo».

En el plano doméstico, Vance tampoco ha logrado traducir su influencia en victorias concretas. No convenció a los legisladores republicanos de Indiana de redibujar los mapas electorales del estado, y su apoyo a Viktor Orbán en Hungría no evitó la derrota del primer ministro húngaro.

El representante estatal republicano Ed Clere lo resumió: «Salió con las manos vacías en Indiana de la misma manera que salió con las manos vacías en Hungría».

Rubio, en cambio, ha ganado terreno de forma notable gracias a su cercanía con Trump: viaja frecuentemente en el Air Force One y ha forjado un vínculo personal durante fines de semana en Florida, una ventaja que Vance, por protocolo, no puede igualar.

Las encuestas reflejan el acercamiento entre ambos. Según datos de Emerson College de mayo de 2026, Vance obtiene 36% frente a 35% de Rubio entre votantes republicanos para 2028, casi empatados. En febrero, Vance tenía 52% y Rubio apenas 20%.

Pese a todo, Vance conserva fortalezas: el 75% de los votantes republicanos lo ven favorablemente según Pew, y sirve como presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano, con acceso directo a los grandes donantes del partido.

En agosto de 2025, Trump dijo que Vance era «lo más probable» para ser su heredero político, pero desde entonces ha multiplicado los elogios a Rubio. La pregunta sobre quién heredará el movimiento MAGA sigue sin respuesta, y el propio presidente parece empeñado en mantenerla abierta.