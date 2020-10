Embajada de España en Cuba retoma trámites para visas de trabajo y reunificación familiar

El Consulado de España en Cuba reabre sus oficinas para tramitar las solicitudes para visados de Reagrupación Familiar en Régimen General (RFK), así como para visados de trabajo.

En un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el Consulado informa que dichos trámites se podrán iniciar a partir del miércoles 14 de octubre. “Las citas se acordarán en función y con los límites de las medidas sanitarias vigentes”.

Para obtener citas para estos trámites de visado, los solicitantes deberán escribir a la dirección de correo electrónico cog.lahabana.cit.vi@maec.es. El mensaje deberá indicar en el asunto el tipo de visado que se solicita, y en el mensaje deberá reflejar sus datos personales.

El comunicado del Consulado especifica que se deberá escribir un solo correo electrónico, y que este se responderá según se otorgue la cita solicitada.

Asimismo, especifica que únicamente se deberá adjuntar el pasaporte escaneado y, en su caso, el visado anterior no utilizado a causa de la COVID-19.

La comunicación del Consulado de España ha estado en el punto de mira de muchos usuarios de Twitter que no encontraban respuestas satisfactorias a sus dudas en esta red social. No solo se quejaban de la ausencia de información, sino de las malas formas en que respondían en ocasiones.

Uno de los hilos más activos que se dirigían a esta oficina diplomática tenía que ver con la preocupación de decenas de estudiantes que debían empezar sus estudios en universidades españolas en este curso.

Uno de estos estudiantes preguntaba al Consulado: "Buenas tardes ya he enviado dos correos solicitando cita para visados de estudio del primero no me llegó confirmación y del segundo si, pero ya hace una semana que escribí y no me dan cita y mi estudio comienza el 16 de este mes, que puedo hacer? Gracias de antemano".