Embajador británico en La Habana dice que ya aprendió a contar megawatts

El embajador del Reino Unido en Cuba, James Hooley, publicó un video en Instagram para celebrar su primer año al frente de la misión diplomática británica en La Habana, y la frase más reveladora del balance fue que tuvo que aprender "cuántos megawatts necesita diariamente la embajada y qué cosa es el SEN".
El reel, grabado en español, fue publicado por la Embajada Británica en La Habana y acumuló más de 10,000 visualizaciones en pocas horas.
La mención al SEN -Sistema Electroenergético Nacional- no es un detalle menor: el video se publicó el mismo día en que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba no tenía "absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante".
Que el representante diplomático de uno de los países más desarrollados del mundo tenga que gestionar el consumo eléctrico de su sede como cualquier cubano resume, sin necesidad de más palabras, la profundidad de la crisis energética que atraviesa la isla.
Más allá del apunte sobre los megawatts, Hooley dedicó el video a destacar lo que más le ha impresionado del pueblo cubano: "A los cubanos nadie les gana en resiliencia y creatividad y en tratar de ser felices incluso cuando parece imposible".
El funcionario también subrayó el nivel del arte en la isla: "En este país se disfruta un arte con el más alto estándar como si las condiciones de creación no fueron como son".
En el plano bilateral, Hooley mencionó avances concretos: "He encontrado espacios de cooperación con los cubanos en cambio climático, ciencia, medio ambiente y también con emprendimientos privados que tanto empujan a esta sociedad".
Reconoció que le queda mucho por recorrer: "Me falta mucho por conocer. He salido de La Habana, pero quiero visitar más lugares. Espero poder viajar más por la isla".
Sobre su español, fue autocrítico pero optimista: "Quiero pensar que mi español ha mejorado. Lo sigo intentando para poder conversar con más cubanos".
Este es el segundo balance público que Hooley hace en redes desde su llegada.
El primero fue a sus 100 días en Cuba, en julio de 2025, cuando la embajada publicó un reel en el que el diplomático contaba que ya tomaba el café cubano con agua caliente para "estirarlo", y que había adoptado frases como "vamos allá para adelante" y "no entiendo ni papa".
El estilo cercano, en español y con humor, ha convertido a Hooley en una figura inusual en el panorama diplomático de La Habana, con una notable acogida entre el público cubano en Internet.
El video de aniversario cierra con una frase rotunda del embajador: "Un año después, lo tengo claro. No hay ningún lugar como este".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
Cuba enfrenta una crisis energética crítica debido a la falta de combustible y a la dependencia de importaciones que han desaparecido casi por completo. El déficit de generación eléctrica ha alcanzado niveles récord, afectando al 70% de la población en momentos críticos y dejando a muchas áreas sin electricidad durante horas o incluso días.
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¿Cómo ha afectado la crisis energética a la población cubana?
La población cubana sufre apagones prolongados que han provocado la pérdida de acceso al agua potable para más de 200,000 personas y han agravado una crisis humanitaria en la isla. La desigualdad es evidente, ya que mientras La Habana en ocasiones experimenta menos apagones, otras provincias enfrentan cortes de hasta 20 horas diarias.
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¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética?
El gobierno cubano ha declarado que busca avanzar en la transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles mediante el uso de recursos propios y el impulso de fuentes renovables. Sin embargo, estas medidas no han logrado resolver el déficit crónico de energía que enfrenta el país y la situación sigue siendo extremadamente tensa.
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¿Cómo está respondiendo la comunidad internacional a la crisis energética en Cuba?
La comunidad internacional sigue de cerca la situación, con algunas naciones como Rusia realizando envíos simbólicos de petróleo para aliviar temporalmente el déficit energético. Sin embargo, estos envíos son insuficientes para resolver el problema estructural de décadas que enfrenta Cuba. Otros países, como el Reino Unido, han advertido a sus ciudadanos sobre la situación crítica que afecta a la isla.
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