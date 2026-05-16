Embajador británico en La Habana dice que ya aprendió a contar megawatts

El embajador del Reino Unido en Cuba, James Hooley, publicó un video en Instagram para celebrar su primer año al frente de la misión diplomática británica en La Habana, y la frase más reveladora del balance fue que tuvo que aprender "cuántos megawatts necesita diariamente la embajada y qué cosa es el SEN".

El reel, grabado en español, fue publicado por la Embajada Británica en La Habana y acumuló más de 10,000 visualizaciones en pocas horas.

La mención al SEN -Sistema Electroenergético Nacional- no es un detalle menor: el video se publicó el mismo día en que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que Cuba no tenía "absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante".

Que el representante diplomático de uno de los países más desarrollados del mundo tenga que gestionar el consumo eléctrico de su sede como cualquier cubano resume, sin necesidad de más palabras, la profundidad de la crisis energética que atraviesa la isla.

Más allá del apunte sobre los megawatts, Hooley dedicó el video a destacar lo que más le ha impresionado del pueblo cubano: "A los cubanos nadie les gana en resiliencia y creatividad y en tratar de ser felices incluso cuando parece imposible".

El funcionario también subrayó el nivel del arte en la isla: "En este país se disfruta un arte con el más alto estándar como si las condiciones de creación no fueron como son".

En el plano bilateral, Hooley mencionó avances concretos: "He encontrado espacios de cooperación con los cubanos en cambio climático, ciencia, medio ambiente y también con emprendimientos privados que tanto empujan a esta sociedad".

Reconoció que le queda mucho por recorrer: "Me falta mucho por conocer. He salido de La Habana, pero quiero visitar más lugares. Espero poder viajar más por la isla".

Sobre su español, fue autocrítico pero optimista: "Quiero pensar que mi español ha mejorado. Lo sigo intentando para poder conversar con más cubanos".

Este es el segundo balance público que Hooley hace en redes desde su llegada.

El primero fue a sus 100 días en Cuba, en julio de 2025, cuando la embajada publicó un reel en el que el diplomático contaba que ya tomaba el café cubano con agua caliente para "estirarlo", y que había adoptado frases como "vamos allá para adelante" y "no entiendo ni papa".

El estilo cercano, en español y con humor, ha convertido a Hooley en una figura inusual en el panorama diplomático de La Habana, con una notable acogida entre el público cubano en Internet.

El video de aniversario cierra con una frase rotunda del embajador: "Un año después, lo tengo claro. No hay ningún lugar como este".