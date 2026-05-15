Embajada de EE.UU. emite alerta de seguridad en Cuba por apagones y protestas en La Habana

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La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió este jueves una alerta de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses en Cuba, advirtiendo sobre la creciente inestabilidad de la red eléctrica nacional y las protestas populares registradas el miércoles en múltiples puntos de la capital de la isla.

El comunicado diplomático, publicado en la red social Facebook, describe la situación en términos directos: «La red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable. Los cortes de energía prolongados programados y no programados ocurren a diario en todo el país, incluso en La Habana».

La alerta señala que los apagones afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones, y que la escasez de combustible genera largas colas en las gasolineras de todo el país.

El detonante inmediato fue la jornada de protestas del miércoles 13 de mayo, cuando manifestantes salieron a las calles en toda La Habana con cacerolazos y bloqueos de calles para exigir electricidad y alimentos.

Las manifestaciones se extendieron por los municipios de Marianao, Nuevo Vedado, Luyanó, Santos Suárez, San Miguel del Padrón, Playa y Puentes Grandes, con consignas como «Corriente y comida» y «Abajo la dictadura».

La embajada reconoció en su comunicado que, aunque las protestas no estuvieron dirigidas contra ciudadanos estadounidenses, «algunas han dado como resultado una agresiva represión policial contra los manifestantes cubanos».

Reportes periodísticos documentaron golpes a manifestantes en el municipio Playa por parte de agentes policiales, y la organización Cubalex contabilizó al menos 14 detenidos en La Habana durante las protestas.

En paralelo, se registró una caída masiva de internet en La Habana en medio de las manifestaciones, interpretada como un corte deliberado de comunicaciones por parte del régimen.

La crisis energética que subyace a estos eventos alcanzó niveles históricos: la Unión Eléctrica reportó un déficit récord de 2,113 MW a las 20:40 del miércoles, con apenas 1,230 MW disponibles frente a una demanda de 3,250 MW, lo que dejó a aproximadamente dos tercios del país sin electricidad.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que «Cuba está sin combustible» y calificó la situación como «aguda, crítica» y «extremadamente tensa», reconociendo apagones de 20 a 22 horas diarias en algunos circuitos de la capital.

Cuba no recibió ningún barco de combustible entre diciembre de 2025 y finales de marzo de 2026, y en abril solo llegó uno de los ocho buques que el país necesita mensualmente como mínimo.

La embajada recomendó a sus ciudadanos evitar multitudes, conservar combustible, agua, alimentos y carga en teléfonos móviles, y prepararse para «una interrupción significativa».

Esta no es la primera alerta que emite la representación diplomática en lo que va de año: ya lo hizo el 3 de febrero, el 4 de marzo, el 16 de marzo —cuando un apagón total dejó al país sin luz durante 29 horas y 29 minutos—, el 20 de marzo y el 30 de abril.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,245 protestas en marzo de 2026 —la cifra mensual más alta desde el 11J— y 1,133 en abril, un 29.5% más que en el mismo mes del año anterior, lo que refleja una escalada sostenida del malestar popular ante el colapso energético y la escasez que impone la dictadura.