Rusia desestima evacuar a sus ciudadanos en Cuba pese a la escalada de tensión con EE.UU.

Moscú no se prevé un conflicto a gran escala en Cuba, sino, en todo caso, una operación puntual

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Rusia no tiene prevista ninguna evacuación de sus aproximadamente 3,000 ciudadanos residentes en Cuba, a pesar de la creciente tensión militar entre Washington y La Habana, declaró el embajador ruso en la isla, Víktor Koronelli, quien atribuyó la decisión a que no se prevé un conflicto a gran escala, sino, en todo caso, una operación puntual.

"El tema de la evacuación de ciudadanos rusos de la isla no está en la agenda", afirmó Koronelli al diario Izvestia esta semana

El diplomático confirmó al mismo tiempo que los ejercicios de defensa civil en Cuba se han intensificado ante la amenaza de una posible intervención estadounidense.

"Los ejercicios de la población bajo la dirección del Estado Mayor Nacional de Defensa Civil se realizan en la isla regularmente. Por supuesto, en el contexto de las amenazas de Estados Unidos actualmente se presta mayor atención a las clases y recomendaciones correspondientes", señaló Koronelli.

Desde enero, Cuba realiza los fines se semana ejercicios de preparación para la defensa que incluyen entrenamiento con armas, manejo de minas y evacuación de población.

En uno de los ejercicios de marzo en La Habana participaron cerca de 1,900 personas, que practicaron desde la asamblea y desmontaje de armas hasta la atención de primeros auxilios.

La declaración del embajador llega en un momento de máxima tensión en el Caribe. El 20 de mayo, el Comando Sur estadounidense confirmó la entrada del portaaviones nuclear USS Nimitz al mar Caribe, en el marco del ejercicio Southern Seas 2026.

Ese mismo día, el Departamento de Justicia desclasificó la acusación formal de un gran jurado federal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos.

El secretario de Estado Marco Rubio calificó a Castro de "fugitivo de la justicia estadounidense" y prometió llevarlo ante los tribunales.

El régimen respondió este 22 de mayo con un acto masivo en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, al que el propio Raúl Castro no asistió pese a ser el motivo de la actividad.

Su hija, la diputada Mariela Castro salió en defensa de su padre y declaró a la televisora Russia Today: "A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie".

La también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) también transmitió las palabras de su padre: "A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo".

El gobernante Miguel Díaz-Canel desafió a Washington con una publicación en Facebook de una frase del Héroe Nacional José Martí (1853-1895): "El Norte revuelto y brutal que nos desprecia no acaba de conocernos: queriendo dividirnos, nos ha unido más".

El gobierno de Vladimir Putin, por su parte, acusó a Washington de preparar una intervención armada y calificó los cargos contra Raúl Castro de "fabricados", al tiempo que reafirmó su "plena solidaridad" con La Habana.

Sin embargo, analistas señalan que Moscú, inmerso en la guerra de Ucrania, solo puede ofrecer apoyo político y diplomático, sin capacidad de intervención militar comparable a la de la era soviética.

En febrero, Rusia sí repatrió a casi 4,300 turistas rusos varados en Cuba por la crisis de combustible, en una operación de alcance limitado que no afectó a los residentes permanentes en la isla.

Raúl Castro cumplirá 95 años el 3 de junio; Díaz-Canel describió su estado de salud en abril como "frágil debido a su avanzada edad".