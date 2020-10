Joe Biden regresa al sur de la Florida

El candidato demócrata Joe Biden regresa hoy al sur de Florida como parte de su campaña electoral, donde realizará actos programados en Pembroke Pines y Miramar, en el condado de Broward, según el sitio web de su campaña.

Los eventos se producirán ocho días después de que Biden y su esposa, la Dra. Jill Biden, hicieran paradas en Little Haiti y Little Havana, en Miami-Dade.

Con este segundo viaje al sur de la Florida en poco más de una semana, el foco de la campaña demócrata vuelve a posarse en las comunidades latinas y en los indecisos de este Estado, en el cual las encuestas dan un resultado muy parejo a ambos candidatos.

Antes de la visita, la campaña de Biden lanzó un anuncio que promovía la votación anticipada y la votación por correo en todo el estado de Florida.

Por su parte, el candidato republicano Donald Trump, también hizo otro evento de campaña este lunes en Florida, en el aeropuerto de Sanford, donde dio un mitin en el que dijo: “Me siento tan potente… Me acercaría a la audiencia y os besaría a todos. ¡Besaría a los hombres y a las mujeres guapas, a todos! ¡Os daría un enorme beso a todos!”.

El mitin del presidente Trump ha estado envuelto en polémica por su reciente hospitalización por haber dado positivo en un test de coronavirus. Para asistir al evento de Sanford, el candidato republicano dijo no tener ya el virus, aunque no presentó prueba alguna negativa.

Los pronósticos indican que Florida jugará nuevamente un papel crucial en la carrera por la Casa Blanca. Una encuesta de NBC News / Marist, publicada el mes pasado, mostraba un empate en los resultados de las elecciones en el Estado.

Los resultados de Florida siempre han coincidido con los del candidato ganador de las elecciones norteamericanas, salvo en dos ocasiones, una de ellas precisamente la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton.

En su anterior mitin en Miami, Joe Biden aseguró que sus ideales políticos estaban alejados del socialismo y el comunismo, y mantuvo que sus relaciones nunca fueron cordiales con dictadores como Fidel Castro y Vladimir Putin.

En ese evento, celebrado en el Pérez Art Museum de Miami, se dirigió a la audiencia irónicamente. "¿Parezco yo un socialista?", preguntó. "Me he enfrentado a todos esos dictadores que nos preocupan, a los Castro y a los Putin de este mundo... Nunca he tenido una relación cordial con ellos", terminó asegurando en la única ocasión que salió el tema de Cuba durante su intervención.

Por su parte, el presidente Donald Trump tiene programado asistir a un evento el jueves en Miami y a otro evento el viernes en Ocala. El segundo debate programado para el 15 de octubre en la Florida fue finalmente suspendido tras la negativa del actual mandatario estadounidense de participar en una reunión virtual.

La Comisión de Debates Presidenciales (CDP) de Estados Unidos hizo el anuncio en Twitter, al tiempo que confirmó que el tercer debate, programado para el 22 de octubre en Nashville, Tennessee, sigue activo.

Ese organismo había dicho anteriormente que planeaba cambiar el formato del segundo encuentro a una reunión virtual, debido a que tanto Trump como varios funcionarios de la Casa Blanca dieron positivo al coronavirus. Sin embargo, el mandatario dijo el jueves que no se uniría a esta modalidad.

"La comisión cambió el estilo del debate y eso no es aceptable para nosotros. Le gané en el primer debate, le gané fácilmente", dijo Trump en referencia al primer encuentro cara a cara con su rival demócrata ocurrido el pasado 29 de septiembre.