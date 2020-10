Expresidente mexicano: "Este es el régimen dictatorial cubano que algunos tontos útiles defienden"

El expresidente mexicano Felipe Calderón, quien estuvo en el poder entre los años 2006 y 2012, lanzó en redes sociales una crítica al régimen cubano, al compartir un video del hostigamiento público que sufrió el sábado la curadora de arte Anamely Ramos por parte de grupos afines al castrismo.

“Este es el régimen dictatorial cubano que algunos tontos útiles defienden”, escribió en Twitter el actual Presidente Honorario de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima y de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable.

En el video que comparte Calderón se aprecia el momento en que una multitud, compuesta en gran parte por mujeres de la tercera edad, impidió el pasado sábado 10 de octubre que la activista saliera a la calle, además de detenerla y de que un hombre irrumpiera violentamente en su domicilio.

Ramos debía tomar parte en una iniciativa de jóvenes activistas para celebrar el 10 de octubre, día de la independencia en Cuba, que consistiría en una protesta pacífica contra el acoso policial y político a artistas, activistas, periodistas independientes y el pueblo de Cuba en general.

Durante la jornada, tendría lugar la actividad “Mi cartel para el cambio en Cuba”, que había sido convocada por el artivista Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro, quien dijo haber quedado sin servicio de internet en su casa.

Desde horas tempranas, se denunció la ejecución de un operativo coordinado a nivel nacional que estaba incrementado la represión. En el caso de Ramos, un grupo se plantó frente a su casa para impedirle alejarse de ahí y, cuando la intentó, fue cercada por las mujeres, como se puede apreciar en las imágenes.

Al tiempo que esto ocurría, un individuo irrumpió en la casa de la curadora de arte e intentó arrebatar la cámara a quien estaba filmando lo que sucedía. “Viva Fidel, viva Raúl, viva Díaz-Canel. Somos Cuba”, vociferaba el grupo fuera de la vivienda.

“Tú no eres más fuerte que nosotros”, le advirtieron a Ramos, quien, momentos antes, les había expresado a los represores que no quería violencia y pidió explicaciones de por qué no podía salir a la calle siendo un derecho suyo como ciudadana. A modo de respuesta, las simpatizantes del régimen le dijeron a la activista que “la calle es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador”.

Ramos replicó con firmeza que ella trabajaba y no era una delincuente. “Actuaremos con firmeza porque la calle en Cuba es para los revolucionarios y para el pueblo trabajador”, había advertido en agosto el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

Ese sábado, turbas al servicio del régimen reprimieron a varios activistas opositores en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, al tiempo que entonaban las notas del Himno de Bayamo. En una lista elaborada por la organización independiente Cubalex, se mencionan al menos 17 personas detenidas por la Seguridad del Estado el 10 de octubre, las cuales fueron liberadas al día siguiente.