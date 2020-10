Gobierno de Cuba libera a opositores detenidos este 10 de octubre: "Salimos a gritar libertad"

"Todos libres", así de directa fue la abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva en Cubalex, al informar de la liberación de los activistas, artistas y periodistas independientes que fueron detenidos de manera arbitraria este sábado en Cuba, justo el día en que se celebraba el inicio de las luchas por la independencia del país.

"La última fue Anamely (Ramos) a la 1 A.M. y tanto, andamos agotados pero con la moral alta", dijo Diversent a CiberCuba. En la lista de seguimiento de la represión de este 10 de octubre en Cuba, elaborada por Cubalex, se contabilizaban hasta 17 cubanos víctimas del hostigamiento de la Seguridad del Estado y los afines al régimen. Por su parte, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) denunció que una decena de sus integrantes también sufrió detenciones arbitrarias.

Ramos agradeció la solidaridad recibida estos días en las redes sociales. La curadora de arte, parte del Movimiento San Isidro, fue violentamente detenida por segunda vez en dos días. La joven se encuentra en la casa de la activista Omara Ruiz Urquiola, desde donde dará más detalles este domingo sobre su nueva detención.

"¡Ya todos estamos libres! Fuimos 17 jóvenes los que salimos a gritar libertad", dijo el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. Además de esos 17 en La Habana, también activistas de UNPACU fueron hostigados y detenidos.

"Detenidos hace dos horas violentamente el Coordinador de UNPACU y Promotor de CUBADECIDE, Ismael Boris Reñí y el activista Yunior González Rosabal. Una decena de activistas nuestros hoy detenidos. Ismael fue golpeado y detenido en su hogar en presencia de sus hijos", señaló en Twitter José Daniel Ferrer, coordinador nacional de UNPACU.

"Hoy fui golpeado por el asesino del represor Maykel y un policía... Hoy 10 de octubre día de la liberación de los esclavos, la dictadura demuestra una vez más que nunca fuimos libres, seguimos siendo esclavos", escribió Boris Reñí en Facebook.

El científico y activista Oscar Casanella contó que fue liberado tras estar encerrado una hora en una patrulla cerrada en la estación de policía de Cuba y Chacón en La Habana Vieja, donde coincidió con otros opositores (Iris Ruiz y Amaury Pacheco).

"Esto fue una tortura por el tremendo calor y la incomodidad, el sudor me corría por todas partes. Luego me entraron de nuevo a la estación de Cuba y Chacón y de allí me llevaron para la 4ta estación de policía por Infanta y Manglar, en el Cerro. Allí me interrogó el agente de la seguridad Roger", explica. Finalmente fue liberado donde tenía su bicicleta y fue acompañado por ese agente y otros hasta su casa.

Casanella agregó que en la patrulla se enteró de que "las Marianas", las mujeres represoras violentas de las Damas de Blanco, estaban en la actividad cultural montada por la dictadura en la calle cercana a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro.

El modus operandi utilizado este sábado por la Seguridad del Estado fue precisamente hacer actos políticos culturales en las calles de los activistas más polémicos como el rapero Maykel Obsorbo.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch alertaron a la comunidad internacional de la represión ejercida este 10 de octubre en La Habana y otras provincias de Cuba. "En este momento la Seguridad del Estado está vigilando y acosando a varios periodistas y disidentes. Puede haber una ola de arrestos", afirmó en Twitter José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW.

Entre los vigilados y detenidos estuvieron la activista independiente, Iliana Hernández, colaboradora en CiberCuba, la periodista Camila Costa, María Matienzo, la escritora Katherine Bisquet y la artista Tania Brugueras y otros.