¡El actor cubano Carlos Enrique Almirante se casa en Las Vegas!

El actor cubano Carlos Enrique Almirante, hijo del desaparecido actor cubano Enrique Almirante, ha contraído matrimonio con su novia Laura Pairot.

La pareja se ha dado el sí quiero en una ceremonia íntima que tuvo lugar en la ciudad de Las Vegas (Nevada) y a la que acudieron unos pocos amigos y familiares.

Así lo dio a conocer el propio artista a través de las redes sociales, luego de subir una preciosa fotografía a su cuenta de Instagram de ambos en blanco y negro en la que aparecen cruzando unas copas con sus brazos.

Junto a la imagen, Carlos Enrique añadió las siguientes palabras: "Cómplices... Solo necesito esa mirada".

Laura también dejó constancia del enlace en su perfil de Instagram con dos instantáneas que acompañó de la letra de la famosa canción I did it my way interpretada por Frank Sinatra.

Un familiar de la novia llamado Claudio Pierlot publicó además en dicha red social otros retratos de la boda, donde se pueden ver al completo los diseños elegidos para la ocasión por los recién casados.

"Estoy muy feliz primos míos (al final lograste entrar a la familia Carlos). Nunca nos olvidaremos de este día, en familia. What happens in Vegas stays in Vegas. Welcome to the family Pairot - Almirante", bromeó Claudio en el post donde se le ve al lado de los recién casados en las afuera de la capilla.

Para celebrar su boda, Carlos Enrique se decantó por un elegante conjunto en tonos oscuros, compuesto por pantalón vaquero, zapatos, camisa negra y chaqueta americana a juego.

Laura, por su parte, deslumbró por su belleza, sencillez y elegancia con un entallado traje blanco de encaje que combinó con una delicada tiara y un ramo de flores blancas.

Además, no nos cabe dudas de que la joven se sintió al más puro estilo Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en Sexo en Nueva York, al lucir con su estilismo los espectaculares zapatos de tacón azules modelo Hangisi del diseñador de moda español Manolo Blahnik que el personaje llevó en el mítico día de su boda con Mister Big (Chris Noth).

