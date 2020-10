Carlos Enrique Almirante dedica emotivas palabras a su padre Enrique Almirante en el aniversario de su muerte

El actor cubano Carlos Enrique Almirante, hijo del fallecido actor cubano Enrique Almirante, ha querido recordar y honrar la memoria de su padre al cumplirse 13 años de su fallecimiento.

El joven compartió en su perfil de Instagram una imagen compuesta por una fotografía antigua en la que aparece él de pequeño junto al desaparecido artista y de unas emotivas palabras dedicadas a su progenitor:

"Hoy hace 13 años que no puedo darte las gracias por cada segundo a tu lado, por cada vivencia. Quería que fueran más... Queríamos. Pero tu ejemplo y tu energía me acompañan siempre. Te quiero papá", se puede leer en la publicación.

Además, Carlos Enrique acompañó su post de un breve texto en el que se evidencia el dolor que aún siente por la ausencia física de su padre, quien para él fue y es, un pilar fundamental en su vida.

"No se cómo publicar esta foto. Creo que mejor no digo nada. Solo quiero que llegue a ti y sepas cuanta falta me haces. EPD Nuestro Enrique Almirante. Papá", añadió.

Los seguidores de Carlos Enrique se han unido a su triste dedicatoria y le han expresado a través de mensajes su apoyo así como el gran cariño y admiración que sienten por su padre.

"Tu padre, talentazo de artista, al igual que usted. Dios lo tenga en la gloria, era de mis preferidos y usted heredó mucho de él. Bendiciones", "En paz descanse, un gran actor de la televisión cubana", "Excelente actor, siempre será recordado" o "EPD uno de los grandes de Cuba, siempre estará contigo eso no lo dudes, saludos", se puede leer en la sección de comentarios.

La vida del popular actor cubano Enrique Almirante se apagó el 30 de septiembre a los 77 años de edad en La Habana. Tras su partida no solo dejó un gran vacío en su familia, sino también dentro del mundo del arte cubano.

Enrique Almirante, uno de los grandes galanes que ha dado la isla, está considerado además como uno de los actores más importantes del país con una larga y sólida carrera artística dentro del cine, el teatro, la radio y la televisión.

Su talento, simpatía y carisma hicieron que se ganase para siempre el aplauso incondicional del público cubano, gracias a sus inolvidables participaciones en telenovelas, aventuras y cintas cinematográficas como Una rosa de Francia o Zafiros, locura azul.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.