Gente de Zona revela amenazas de las autoridades cubanas en su primer viaje a Miami

Los integrantes del dúo Gente de Zona revelaron las presiones y amenazas que sufrieron por el Gobierno de Cuba antes de su primera visita a Miami en 2019, entre las cuales estaba no poder conceder ninguna entrevista, pues podrían tener problemas al regresar a Cuba.

Por primera vez Alexander Delgado y Randy Malcom hablaron del tema en la entrevista concedida al periodista Mario Vallejo, de Univisión, quien compartió la segunda parte del encuentro en su muro de Facebook.

“Nos llama desde el Ministerio de Cultura un viceministro y nos dice: ‘Van para Miami, ustedes saben lo que es eso. Ahí está la gusanera, miren a ver lo que hablan, cero entrevistas y no se busquen que cuando viren para acá, no se busquen más problemas de los que han tenido”, relató Alexander.

“Nos mandaron con una gente de Cuba, del Gobierno, que vino con nosotros en el avión y se nos acerca cuando estamos recogiendo las maletas y nos dice: ‘Oye, eso está lleno de cámaras allá afuera”, agregó.

Mario Vallejo recordó cuando ese día, a su llegada al aeropuerto de Miami, Alexander Delgado refirió que no conocía a ningún artista que fuera exiliado, y ante la pregunta de si le gustaría cantar con Willy (Chirino), respondió: “No sé quién es Willy”.

“Ahí ya yo estaba nervioso”, rememoró el artista al reportero de Univisión.

“Cuando ellos me dicen: ‘Cantarías con artistas del exilio’, y me dicen: ‘Pero cantarías con Willy’, y ya yo, mis nervios, les dije: ‘No conozco a Willy’. Nunca me di cuenta de que me estaban hablando de Willy Chirino. Yo conozco a Willy Chirino, me sé el repertorio entero de Willy Chirino. En Cuba ponen a Willy Chirino hasta que ponían ‘Ya viene llegando’, que había que bajarlo”, detalló.

“A lo mejor me dicen cobarde aquí en Miami y lo acepto, cobarde por haberme metido todo este tiempo sin expresar todo lo que tenía que expresar; de eso sí me pueden acusar”, sentenció.

Vallejo rememoró además el saludo de los cantantes al gobernante Díaz-Canel en su concierto con Laura Pausini en junio de 2018.

“Eso se acabó. Eso no existe ni existió. Eso fue una equivocación que yo tuve, debido a los nervios, debido a toda la presión del show”, aclaró Alexander.

El reguetonero recordó el concierto de Varadero en el que el nieto de Raúl Castro, el joven Raúl Guillermo Rodríguez Castro, estuvo bailando con una camiseta de los Yankees de Nueva York con el cartel El Cangrejo, en la espalda.

Alexander reiteró que no tiene ningún vínculo con él ni con nadie de su familia, pero insistió en que tampoco puede impedir que el hijo de un dirigente se les acerque.

“Te imaginas tener que ir a tu país y aceptar que se te suba un tipo que sabe no tiene por qué subirse, porque le da la gana se sube al escenario, a joderte tu carrera de 20 años. Una carrera que no me la dieron ustedes, una carrera que la tuve que luchar yo en la calle, sin que ustedes me den nada, y cojan a uno de punta de lanza, sin haberme brindado nada”, cuestionó con voz entrecortada.

El dúo se mostró muy afectado al ratificar que saben que ya no podrán volver a Cuba, luego de que en el Free Cuba Fest de Miami gritaran Abajo la dictadura.

Randy Malcom explicó que su mamá y su abuelo están en la Isla y que la separación es muy dolorosa para todos, sobre todo por la avanzada edad y el estado de salud de su abuelo.

“Mi abuelo en Cuba se está muriendo y no lo voy a poder ver, no, pero me siento bien conmigo mismo...”, puntualizó.

“Quiero decir cosas que están pasando. ¿Por qué no las puedo decir si tengo voz para que me escuchen, para ver si hay un cambio?... Llevamos cargando con esto seis años”, añadió Malcom.

Ambos reguetoneros confían en que a pesar de la posición adoptada por ellos, no les pasará nada a sus familiares en la Isla.

“Lo más doloroso que tiene esto para mí es no poder regresar a mi país”, expresó Alexander.

“Nos medíamos a raíz del miedo que sentíamos, por la convivencia de nosotros en nuestro país, por tener familia (allí), mi mamá, mi hija en Cuba. Navegábamos con el miedo de decirlo”, subrayó.

Los músicos indicaron que durante mucho tiempo intentaron quedar bien tanto con el público de La Habana como con el de Miami. Según Randy, vivían en una encrucijada, porque como artistas que son lo que quieren es hacer música, pero están entre la espada y la pared.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.