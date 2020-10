Piden ayuda para localizar a migrante cubano desaparecido en la frontera de EE.UU. dese julio

La familia de un joven cubano desaparecido en la frontera de Estados Unidos con México, pide ayuda en redes sociales para dar con su paradero.

Según los datos que ofrecen en Facebook, el joven se llama Ibrain Wencislao Pérez Suárez y tiene 30 años. Se encuentra desaparecido desde el 19 de julio de 2020 y la última vez que se le vio fue en Ojinaga, México, cuando cruzaba el Río Bravo hacia Texas, EE.UU.

“Toda su familia le pedimos por favor que nos ayuden con esta publicación para ver si algún migrante encarcelado o libre en México o EEUU nos pude brindar alguna información”, dice la publicación, que ha sido compartida más de 4 mil veces.

Una usuaria que se identifica como prima del joven, pide que “no se desesperen”. “La frontera es así, yo pasé toda la frontera y pueda ser que esté en un campamento. Estoy haciendo lo posible, estoy buscando por todos los estados y poniendo carteles para saber de él. Así que hay que tener fe en Dios”, comentó.

Sin embargo, comentarios más recientes indican que aún no se tienen noticias de él. “Pero sí estoy muy agradecida con todos por su preocupación. Hay varias personas que me están ayudando. Pero todavía no hay razón de él”, expuso otra familiar.

Por otra parte, una internauta que se identificó como trabajadora de una ONG de derechos humanos, ofreció su ayuda para encontrar al cubano, mientras otra antillana se brindó para publicar en medios mexicanos la información del joven.

A pesar de las restricciones por el nuevo coronavirus, miles de migrantes continúan intentando llegar a Estados Unidos a través de sus fronteras. Las autoridades de México anunciaron prisión de hasta 10 años para aquellas personas que ingresaran al país azteca violando leyes sanitarias establecidas por la pandemia.

Recientemente, el opositor cubano Ramón Arboláez Abreu pudo llegar a Miami en compañía de dos de sus hijos y su esposa, luego de cruzar la frontera de México y EE.UU. y haber sido detenido cuatro días en el centro de inmigración de Yuma, Arizona, estado donde solicitó asilo político.

Bajo las normas actuales, los cubanos deben enfrentar arduos procesos para lograr ingresar a territorio estadounidense, muchas veces con la condición de asilados políticos, sobre todo luego de la eliminación de la política de Pies Secos, Pies Mojados.