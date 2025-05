Madres cubanas acusadas de tráfico de personas por entrar por frontera con sus hijos: "Es demasiado duro"

Betsy S. e Irianna Gilimas son dos madres cubanas, una de Texas y la otra de Florida, que afrontan una difícil batalla judicial para conseguir un estatus legal en Estados Unidos. Las dos tienen en común que no han podido acogerse a la Ley de Ajuste Cubano pese a cumplir todos los requisitos exigidos: tienen un parole y han esperado al año y un día para aplicar. Coinciden además en que sus trámites han sido gestionados por la misma oficina de USCIS en Spokane, Washington, que considera que al haber entrado con sus hijos menores de edad por la frontera de México son traficantes de personas y no son elegibles para la residencia en Estados Unidos.

Los casos de Betsy e Irianna no son una excepción. Hay otras ocho familias cubanas a las que se les ha impedido aplicar a la Ley de Ajuste Cubano y que actualmente están acusadas de contrabando por entrar con sus niños por la frontera. La mayor parte de estas denegaciones han sido firmadas por el mismo funcionario en mayo de 2024 (con la Administración Biden) y en la misma oficina de Washington también en abril de este 2025.

En una entrevista con CiberCuba, Betsy S. lamenta esta situación que las deja en un limbo migratorio y les imposibilita no sólo acogerse a la Ley de Ajuste sino que les deja, además, sin permiso de trabajo ni licencia de conducir. La situación, insiste, es totalmente nueva y los abogados no saben cómo afrontarla. Por eso, aunque algunas de estas familias, como la de Irianna Gilimas han puesto el asunto en conocimiento de la oficina de la congresista María Elvira Salazar, creen que la solución pasa porque un bufete de abogados se querelle contra USCIS por hacer una interpretación muy particular de la ley.

"Es bien injusto que tú hayas hecho todo como se debe, hayas hecho tus procesos como se debe, que hayas trabajado mientras tuviste un permiso de trabajo como se debe, que incluso pagues taxes como se debe y que seas juzgado de esta forma", señala Betsy S., en una entrevista concedida este jueves a CiberCuba.

"Lo peor de todo es la incertidumbre. O sea, yo tengo fe y yo confío en que todo esto se va a resolver, pero mientras tanto ¿qué pasa? O sea, esa incertidumbre, de que vas conduciendo y sin querer, tú lo haces todo bien, pero viene cualquiera a chocar o se lleva una roja y te choca. Y cuando te preguntan cómo está tu situación migratoria actual, ¿qué estatus tienes? ¿Qué tú dices? No, estoy luchando porque me acusaron de contrabandista. Hay que tomar lo positivo. No podemos rendirnos por nuestros hijos y por nosotros mismos, porque hay que seguir pa' alante, como decimos en buen cubano. Pero es demasiado duro y demasiado desgastante", añadió.

Por su parte, Irianna Gilimas intenta explicar la tela de araña legal en la que se han visto atrapados por buscar un futuro mejor para su familia en Estados Unidos. Se da la circunstancia de que su niño de 5 años y necesidades especiales sí recibió la Green Card, que USCIS les denegó a ella y al papá del menor por considerar, esa oficina particular de Washington, que no son padres sino contrabandistas que trafican con sus propio hijo.

Para ambas madres, regresar a Cuba no es una opción y el mayor temor que tienen es que esta decisión de un funcionario concreto deje al menos a diez familias cubanas en un limbo legal, muy parecido al que afrontan muchos centroamericanos, que llevan años residiendo ilegalmente en Estados Unidos.