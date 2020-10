Gobierno cubano devaluará el CUP y mantendrá temporal el CUC; sin fecha la unificación monetaria

El gobierno cubano anunció este martes que la unificación monetaria del país se efectuará con una inevitable devaluación de la moneda nacional (CUP) y eliminando un día primero de mes la emisión del peso convertible (CUC), aunque declinó fijar la fecha y el tipo de cambio que regirá el proceso.

En una intervención en el programa televisivo Mesa Redonda, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, explicó la urgencia de poner en práctica la llamada Tarea Ordenamiento, la definición con que la jerarquía gubernamental califica la unificación monetaria y cambiaria.

"No es posible avanzar en las transformaciones de la economía, si no avanzamos en esta cuestión con todas las complejidades que plantea la dualidad monetaria... Pero no podemos seguir esperando", dijo Murillo, considerado el zar de las reformas económicas y financieras en la isla.

Argumentó que el tema de la unificación monetaria implicará necesariamente una devaluación del CUP y una reforma salarial, lo que alcanza el tema de los subsidios en materia del productos de la canasta familiar y servicios básicos para la población.

"Todos los subsidios no son malos, ni todas las gratuidades son malas, el problema es cuando tienen un carácter masivo que no estimula la productividad del trabajo", comentó Murillo. "Todos estamos subsidiados pero, por otro lado, no nos alcanza el salario, y eso hay que resolverlo".

Aunque el funcionario afirmó que no habrá "terapia de choque" como parte de la devaluación que genera unificar los tipos de cambio, admitió que "sí habrá una presión sobre los actores económicos" del país.

"La unificación monetaria se hará un día quitando el CUC, un día primero de mes, porque las empresas cierran el balance económico. El Banco Central de Cuba [BCC} dirá: No circula más del CUC", aseveró Murillo, que no señaló ni el día ni el tipo de cambio que se aplicará.

Pero inmediatamente precisó que al detenerse la emisión del CUC no significa que dejará de tener un valor de cambio ni dejará de usarse el día cero de la unificación monetaria.

"Se dará un tiempo para que las personas lo gasten [el CUC]. El que está en la población sigue circulando hasta que se acabe y se concederá un tiempo prudencial que pudiera ser hasta de seis meses", dijo Murillo.

Indicó además que las personas no deben tener preocupación con el CUC que tienen, ni en el banco ni en sus casas.

"Nadie va a perder la capacidad del CUC por su valor actual de 24 CUP. Hay una declaración del gobierno cubano que esto será así, porque se trata de una moneda oficial", aseveró. "Nadie va a perder un centavo".

Sin embargo, señaló que "la unificación monetaria y cambiaria no va a ser un proceso dilatado" y anticipó que la población debe estar consciente de que todos los precios mayoristas van a subir como resultado del proceso, lo que impactará a mediano plazo a los precios minoristas.

Murillo advirtió que el proceso de devaluación monetaria y subida de precios conlleva el fenómeno de la inflación, teniendo en cuenta que todos los productos mayoristas e importados subirán también su costo.

"La devaluación nos va a permitir una corrección de precios relativos y un cambio de salarios", apuntó. "Pero vamos a mantener centralizados los precios minoristas durante el primer año para evitar que la inflación sea grande".

Abundó que para asegurar un tránsito gradual de la población a la nueva realidad monetaria, el gobierno mantendrá subsidiados unos productos y otros no, "pero seguirán siendo controlados".

"La libreta [de racionamiento] no es una canasta básica, sino una canasta familiar normada. Los productos de la libreta los vamos a mantener centralizados", explicó.

El correctivo monetario estará vinculado a un aumento de 4.9 veces del fondo salarial y cinco veces las pensiones de la seguridad social.

"El salario mínimo debe cubrir el consumo del obrero y la familia. Por tanto, debe ser superior al costo de la canasta familiar", expresó el funcionario.

Precisó que un primer grupo de unas 29 000 personas, que reciben un salario mínimo, tendrán que ser inevitable mente subsidiadas para garantizar que los ingresos sean siempre más elevados que el punto de referencia de una canasta familiar básica.