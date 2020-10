Ministro de Economía Alejandro Gil: Va a ser dificil vivir en Cuba sin trabajar

El Ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguró este martes que el ordenamiento monetario que se plantea el gobierno motivará a los cubanos a trabajar más en medio de la crisis que vive el país.

“Va a ser difícil vivir en Cuba sin trabajar teniendo la capacidad de hacerlo. Eso es una queja de la población y un elemento que debemos resolver. Hay muchas gratuidades, muchos subsidios y hay que buscar una manera de que la gente tenga realmente una motivación y necesite trabajar para poder vivir”, dijo Gil Fernández durante el espacio televisivo oficialista de la Mesa Redonda.

“Nosotros brindamos todo el apoyo a los vulnerables, todo el apoyo a los presupuestos del Estado para las personas que tienen discapacidades, que no están aptos para el empleo. Le daremos todo el respaldo. Pero el que tiene las condiciones y está apto para trabajar, que lo haga”, explicó.

En el mismo programa, el funcionario Marino Murillo Jorge, anunció que el gobierno subirá 4.9 veces los salarios a los trabajadores en la Isla, además de 5 veces las pensiones de seguridad social.

“Vamos a agradecer también el incremento salarial, porque creo que el hecho de que el salario sea la principal fuente de retribución de las personas, lo vamos a agradecer todos los cubanos y va a incentivar la motivación por el trabajo”, aseguró Gil Fernández.

De igual modo, el titular explicó que la reforma salarial conllevaría a la eliminación de las gratuidades y subsidios indebidos. Asimismo, llamó a enfrentarlo con una “visión práctica y optimista”. “El cambio es para bien del sector estatal y la población”, afirmó.

“Esas condiciones de crear son la única manera que tenemos de salir adelante”, señaló. “Es un proceso para bien”, enfatizó en otro momento.

Sobre las transformaciones, el titular apuntó: “Es complejo, es verdad, pero es lo que lleva el momento. No veamos esto como un mal necesario”.

“Esto no es un retroceso, es una medida que nos permite estar en mejores condiciones para impulsarnos, enfrentar el contexto actual y salir adelante en ese sentido. O sea, no es algo que estemos haciendo porque no queda más remedio”, agregó.

“Al ordenamiento monetario démosle la bienvenida. Es algo que necesita el país y podemos hacer y nos va a dar más beneficios y, por tanto, tendremos que estar preparados”, expuso.

“Sin un desempeño favorable, sin una creación de riquezas no hay prosperidad. Por lo tanto, todo lo que hagamos para mejorar el desempeño económico del país, redunda en una mayor prosperidad para la población”, sostuvo.

Gil Fernández dijo que la información sobre los cambios en materia económica se ampliaría y profundizaría en próximos espacios de la Mesa Redonda.

La víspera, el ministro adelantó algunos de los planes que tiene la administración del gobernante Miguel Díaz-Canel para la producción y comercialización de alimentos. “Siempre dijimos que vamos a comer lo que seamos capaces de producir”, aseguró entonces.