Silverio Portal: "O me dan la libertad o me sacan muerto”

El preso político cubano Silverio Portal Contreras, quien se encuentra desde hace dos años en una cárcel de la Isla en un delicado estado de salud, pudo hablar con su esposa luego de tres meses de incomunicación.

“Nada de lo que te digan créelo. Yo estoy firme de aquí o me dan la libertad o me sacan muerto”, dijo a la esposa, Lucinda González, en declaraciones a Radio Martí.

Desde la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana, Portal Contreras conversó el pasado martes con su familia, a pesar de que tenía una guardia al lado.

"Yo le conté todo lo que está pasando, todo lo que me había dicho la seguridad del Estado; él me dijo que dentro de como él se sentía, que yo le había inyectado un ánimo de vida por todas las cosas que le conté. “Ahora me has dado vida”, me dijo", contó González.

Portal Contreras ha sufrido en la cárcel dos isquemias cerebrales transitorias, una trombosis, dos isquemias severas y perdió la visión del ojo derecho.Su esposa tema por su salud y lo que pueda sucederle.

"Según me habían explicado otros presos Silverio está muy delicado, está que no puede ni caminar, arrastra el pie izquierdo, la mano izquierda no la puede mover si no es acompañado de la derecha", dijo al citado medio.

El pasado mes de julio Lucinda González afirmó que Contreras, de 72 años, se está muriendo dentro de la cárcel de La Habana.

A González le aseguraron que el prisionero fue llevado al Instituto Nacional de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, donde los especialistas presuntamente confirmaron que podría quedar ciego debido a los referidos eventos isquémicos.

"No quiero que me entreguen a mi esposo muerto. Eso es lo único que pido a las autoridades cubanas. Silverio necesita apoyo, todos los presos políticos lo necesitan, pero para los que están enfermos como él, es urgente",dijo.

Portal Contreras cumple una condena de cuatro años por "desorden público y desacato", tras protestar exigiendo una vivienda digna para todos los cubanos.

A favor de su liberación, un grupo de activistas cubanos entregaron al Tribunal Supremo de Cuba una Declaración Humanitaria, en la que se exige que Portal Contreras pueda cumplir lo que queda de su condena en su hogar.

Recientemente la legisladora demócrata de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell presentó un proyecto de resolución ante el Congreso estadounidense en favor de la liberación del preso político cubano.

También la Unión Europea ha pedido su libertad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado medidas para garantizar su bienestar.