Piden ayuda para profesora de inglés jubilada: "No tenemos nada que comer"

El opositor y expreso político cubano Silverio Portal denunció la situación de precariedad de una anciana, que relató que no tiene nada de comer para ella ni para su nieto.

Gloria Lozano Hernández, una profesora de inglés jubilada, reveló en un video que el gobierno le da "una pequeña pensión" que no le alcanza para nada, porque con eso tienen que vivir ella y su nieto.

"El abuelo de mi nieto, que es el que toda una vida se había preocupado de todo de nosotros, se murió en noviembre, y desde noviembre estamos pasando una situación muy precaria. Y yo decidí que para que mi nieto pudiera comer algo, pedir dinero", dijo la anciana con dolor y vergüenza.

Foto: Silverio Portal / Facebook

"Perdónenme, porque eso les resulta penoso a ustedes, pero es una necesidad", añadió.

Gloria añadió en su segundo video que ella ganó un "dinerito" dando clases de inglés, pero que en un descuido suyo, su hija se llevó todo el dinero y la dejó sin un centavo.

"Ahora tengo que volver a salir a la calle a pedir, porque no tengo nada para comer, ni mi nieto ni yo. Y eso me pasa diariamente, todo se me pierde, me ha vendido toda la ropa, me estoy poniendo la ropa de mi mamá difunta", dijo entre lágrimas.

Al final de la grabación Silverio Portal le regaló 50 pesos para que al menos pudiera comer ese día, gesto que ella agradeció con pena.

La publicación ha originado comentarios de personas a las que les conmovió la situación de la anciana, y algunas se han brindado a colaborar con ella.

"Amigos, ya localicé a la maestra de inglés Gloria, vive en Cojimar. Quien desee brindarle ayuda que me escriba al Messenger. ¡Iré martes o miércoles!", anunció en su muro de Facebook Hamlet Paredes Grau, del municipio Marianao.

Foto: Captura de Facebook / Hamlet Paredes Grau

"Pobrecita, dice que el gobierno le da una pequeña pensión. No abuela, esa pensión (mísera) es suya, usted se la ganó con los años de trabajo y claro que no le puede alcanzar. Esa señora se ve que esta desesperada, desesperada y desamparada. ¿De dónde es? Dirección, porfa", pidió una mujer.

"Si supieran que son ¡miles los ancianos así! Los campos de Cuba están llenos de gentes en estas condiciones ¡o peores! Es triste y mi pregunta: ¿dónde pinga está la revolución?", cuestionó un joven de Ciego de Ávila.

"Qué tristeza, Dios mío. Se le ve en los ojos la desesperación, el hambre, la necesidad. Porque tiene que procurarse no solo el sustento de ella si no el de su nieto. Y me imagino por experiencia que debe cobrar a lo sumo 1,500 pesos de retiro que es lo que cobra mi propia abuela, que es maestra como ella de toda una vida, hasta alfabetizadora fue. Cuando veo cosas así se me parte el corazón. De qué sirve estudiar y ser profesional. Muy triste la realidad de esta señora pero muy cierta en la vida cotidiana que estamos llevando todos los que vivimos aquí", lamentó una psicóloga.

"Tremendo abuso. Se han puesto a pensar cuántas generaciones aprendieron inglés con esa señora y cuántos le pasan por al lado y ni la miran", señaló una trabajadora de la salud.