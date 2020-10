Willy Chirino presume nuevo corte y color de cabello: Ustedes dirán si me vino bien

El cantante cubano Willy Chirino apareció en sus redes con un nuevo corte de cabello, e invitó a sus fans a decirle qué tal le queda.

"Buenos días para mi cyber-familia! Anoche pasó Wilfredo, un excelente peluquero y maquillista, me cortó el pelo y me dio un toquecito de color para quitarme un poco de ese blanco que tenía en la cabeza que según me dice mi suegra me quedaba “espantoso”", dijo el cantante.

Luego añadió: "Ustedes dirán si me vino bien... los quiero mucho!"

Seguidamente, muchos de los seguidores del cantante, quien vive en Miami desde que llegó en el año 1961, cuando tenía 14 años, como parte de la Operación Peter Pan, le dejaron sus comentarios.

"Te queda súper ese look. Bendiciones y que tus éxitos te acompañen por siempre", dijo un admirador.

"Espectacular, maravilloso... ¿cuándo un mini concierto aunque sea?", preguntó una seguidora.

Desde Cuba, una usuaria de Intagram le dijo: "Pues sí que quedé muy bien, uno no se puede dejar caer como decimos nosotros los cubanos. Felicidades a Wlifredo por el buen trabajo y su nuevo look. Saludos desde Cuba Wiliy".

Recientemente el cantante cubano declaró que cada día agradece la decisión de su padre de sacarlos de Cuba y empezar una nueva vida en Estados Unidos.

El intérprete de temas míticos entre el exilio cubano como Ya viene llegando dijo el pasado 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos, sentirse agradecido por vivir en el que considera mejor país del mundo.