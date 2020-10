Cubanos opinan sobre el cambio de postura política de Gente de Zona

Los cubanos residentes en la isla tienen diversos criterios sobre el repentino cambio de postura política del famoso dúo de reguetón Gente de Zona y lo han contado ante las cámaras, sin pelos en la lengua.

En un reportaje realizado por Cubanet, se pudieron conocer diversos puntos de vista que tiene la población cubana con respecto a la toma de partido contraria al régimen de la isla que tuvo recientemente Alexander Delgado y su pareja en la música, Randy Malcom.

"Son unos cobardes. Querían tomar de la copa del Diablo y de la copa de Dios y aquí tienes que ser frío o caliente. Si se hubieran definido desde el primer momento no se hubieran buscado todos los rollos que se han buscado. No vayas a "hacer papeles" a un país donde sabes que hay libertad, y aquí (en Cuba) no la hay", señaló un ciudadano.

Otra persona consideró que es evidente que los músicos se sentían entre la espada y la pared, porque vivían fuera, pero visitaban a su familia en la isla frecuentemente.

"A mi me parece que eso es bajo la presión de la Fundación Cubanoamericana. Ellos tenían contratos de trabajo supuestamente, venían aquí a Cuba porque pueden vivir allá y venir aquí. Esa gente alegaron que Gente de Zona compartía con el régimen y que daban conciertos carísimos y eso no es mentira", comentó un ciudadano.

En referencia a la ya célebre frase "Abajo la Dictadura" pronunciada por Alexander Delgado, los cubanos aseguran que si el músico la dice en Cuba no sale nunca más de la isla.

"La política y el arte no se deben ligar, una cosa es distinta de otra. El arte debe ser respetado y la política por otra parte, que cada cual la lleve a su manera", señaló una cubana entrevistada que indicó que no reconoce una dictadura en Cuba aunque sí respeta el valor de Gente de Zona de tomar su decisión.

En el reportaje también estuvo representada la habitual negativa a hablar de política que tienen muchos cubanos frente a una cámara, prefiriendo guardar silencio para no meterse en problemas.

En cuanto a lo de no poder volver a Cuba tras haberse posicionado contra el gobierno y decir abiertamente que en el país hay una dictadura, los cubanos creen que es una medida injusta contra los músicos.

"Deberían dejarlos entrar. Este es su país. Eso (prohibirles la entrada a Cuba) es una opresión.

Randy Malcom y Alexander Delgado en una entrevista ofrecida a Mario Vallejo, para Univisión 23, se mostraron visiblemente afectados por no poder volver a Cuba tras tomar partido, en el Free Cuba Fest de Miami, contra el régimen opresor que gobierna la isla.

"Lo más doloroso que tiene esto para mi es no poder regresar a mi país", expresó Alexander cubriendo sus ojos con unas gafas de sol para que no se le viera llorar.

Por su parte Randy, con la voz entrecortada, explicó que su abuelo tiene una edad avanzada y un delicado estado de salud, por lo que sabe que puede morir en Cuba y él no lo podrá ver. Sin embargo, el reguetonero levantó la barbilla y aseguró que se siente bien consigo mismo por haber sido sincero.

En el Free Cuba Fest de Miami, el pasado fin de semana, ambos cantantes pidieron libertad para el pueblo cubano y el fin del régimen dictatorial. Inmediatamente fueron catalogados por la prensa oficialista como "los nuevos timadores de Miami".

"Abajo la dictadura" fueron las palabras de cierre del concierto ofrecido por Gente de Zona.